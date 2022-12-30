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У Дніпрі на Перемозі зіткнулися дві іномарки: рух тимчасово ускладнено

Сьогодні 17:51
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Сьогодні, 30 грудня, на житловому масиві Перемога сталася аварія.

Новости Днепра про У Дніпрі на Перемозі зіткнулися дві іномарки: рух тимчасово ускладнено

Там на проспекті Героїв неподалік ТЦ “Гермес” зіткнулися Mitsubishi Pajero та Renault. 

Про це повідомляє Dnepr.info.

На місце події вже прибули правоохоронці. За попередньою інформацією, ніхто не постраждав.

Але рух на цій ділянці дороги тимчасово ускладнений.

Враховуйте цю інформацію.

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Новости Днепра про У Дніпрі на Перемозі зіткнулися дві іномарки: рух тимчасово ускладненоУкраїнська

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