У Дніпрі на проспекті Богдана Хмельницького на АЗС спалахнув легковик

Сьогодні, 30 грудня, у Дніпрі на проспекті Богдана Хмельницького на АЗС Lotus сталася пожежа.

Там загорівся легковий автомобіль Chevrolet.

Як повідомили у пресслужбі ДСНС у Дніпропетровській області, пожежу ліквідували до приїзду рятувальників.

Площа займання склала 1,5 кв. м. Вогонь пошкодив відсік транспортного засобу.

За попередньою інформацією, ніхто не постраждав.

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