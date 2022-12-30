Ми у соцмережах

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter

У Дніпрі на проспекті Богдана Хмельницького на АЗС спалахнув легковик

Сьогодні 16:53
просмотров

Сьогодні, 30 грудня, у Дніпрі на проспекті Богдана Хмельницького на АЗС Lotus сталася пожежа.

Новости Днепра про У Дніпрі на проспекті Богдана Хмельницького на АЗС спалахнув легковик

Там загорівся легковий автомобіль Chevrolet.

Як повідомили у пресслужбі ДСНС у Дніпропетровській області, пожежу ліквідували до приїзду рятувальників.

Площа займання склала 1,5 кв. м. Вогонь пошкодив відсік транспортного засобу.

За попередньою інформацією, ніхто не постраждав.

Читайте також:

Новости Днепра про У Дніпрі на проспекті Богдана Хмельницького на АЗС спалахнув легковикУкраїнська Новости Днепра про У Дніпрі на проспекті Богдана Хмельницького на АЗС спалахнув легковикРусский

Автор:


# # # #
Головні новини Дніпра в Telegram

    Залишити відповідь

    Новини на цю тему

    Вулицями Дніпра їздить новорічний патруль (ВІДЕО)
    Новини Дніпра
    Сьогодні 17:13
    Вулицями Дніпра їздить новорічний патруль (ВІДЕО)

    У Дніпрі в останню п'ятницю року помітили новорічний патруль.

    До школи на самокаті та лікування «Кока-Колою»: мешканці Дніпра розповіли про життя у Норвегії
    Новини Дніпра
    Сьогодні 16:48
    До школи на самокаті та лікування «Кока-Колою»: мешканці Дніпра розповіли про життя у Норвегії

    Журналісти dnepr.info продовжують серію матеріалів про те, як живеться дніпрянам…

    Хто має право на пільговий проїзд в комунальних автобусах Дніпра: роз’яснення
    Новини Дніпра
    Сьогодні 16:26
    Хто має право на пільговий проїзд в комунальних автобусах Дніпра: роз’яснення

    У Дніпрі розповіли, хто може користуватися пільгами в автобусах.

    У поліції нагадали, чи можна у Дніпрі використовувати салюти та феєрверки
    Новини Дніпра
    Сьогодні 15:55
    У поліції нагадали, чи можна у Дніпрі використовувати салюти та феєрверки

    Уже завтра ми будемо зустрічати Новий рік.

    Наверх