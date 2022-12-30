У Дніпрі на проспекті Богдана Хмельницького на АЗС спалахнув легковик

Там загорівся легковий автомобіль Chevrolet.
Як повідомили у пресслужбі ДСНС у Дніпропетровській області, пожежу ліквідували до приїзду рятувальників.
Площа займання склала 1,5 кв. м. Вогонь пошкодив відсік транспортного засобу.
За попередньою інформацією, ніхто не постраждав.
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