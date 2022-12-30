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У поліції нагадали, чи можна у Дніпрі використовувати салюти та феєрверки

Сьогодні 15:55
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Уже завтра ми будемо зустрічати Новий рік.

Новости Днепра про У поліції нагадали, чи можна у Дніпрі використовувати салюти та феєрверки

У поліції нагадали, що у Дніпрі усі піротехнічні засоби – під забороною. Якщо ви помітили осіб, які запускають феєрверки, або ж чуєте характерний від їхнього використання звук, повідомляйте на спецлінію “102”.

Поважайте спокій інших громадян, не наражайте на небезпеку себе та тих, хто поруч, – зазначають правоохоронці.

Любі дніпряни, не використовуйте цьогоріч салюти та феєрверки, адже звуки від їхнього використання можуть налякати тих, хто поруч, тварин!

Подбайте про себе та інших!

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Новости Днепра про У поліції нагадали, чи можна у Дніпрі використовувати салюти та феєрверкиУкраїнська

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