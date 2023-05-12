В Днепре на остановке 18-летний юноша ограбил несовершеннолетнего

Теперь 18-летний грабитель может провести за решеткой до 10 лет.

Вчера, 11 мая, на остановке общественного транспорта по улице Бориса Кротова 18-летний злоумышленник ограбил 15-летнего парня.

Как сообщили в полиции, грабитель подошел к несовершеннолетнему и начал ему угрожать. После этого он забрал у ребенка мобильный телефон и скрылся.

Позже правоохранители установили и задержали вора.

12 мая следователи сообщили злоумышленнику о подозрении в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 4 ст. 186 (грабеж, совершенный в условиях военного положения) Уголовного кодекса Украины. Теперь 18-летний грабитель может провести за решеткой до 10 лет.

Продолжается досудебное расследование.

Напомним, ранее мы писали, что в Марганце мужчина ограбил 85-летнего дедушку.

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