В Украине может подорожать электроэнергия: в Раде оценили, сколько будем платить

Об этом сообщил Сергей Нагорняк, член комитета парламента по энергетике и жилищно-коммунальным услугам, в эфире телемарафона.
То есть суммы в платежках каждого украинца вырастут примерно на 200-300 грн.
Сегодня национальный регулятор рассматривает возможность поднятия тарифов для всех категорий населения с 1,44 до примерно 2,88 грн. Приблизительно на семью это от 200 до 300 гривен увеличения платежки. Те хозяйства, которые получали субсидии, и дальше будут их получать, – рассказал народный депутат.
Он объяснил, что решение об увеличении тарифов на электроэнергию частично покроет дефицит средств компаний «Энергоатом» и «Укрэнерго». А им нужно много денег для восстановления поврежденных российскими атаками объектов энергетики.
Отметим, что тарифы на газ в Украине не будут подниматься до 1 мая 2024 года. Украинцы будут платить к этому времени 7,96 грн за кубометр. А вот тарифы на централизованное водоснабжение и водоотвод планируют повысить. В настоящее время Нацкомиссия, осуществляющая госрегулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, думает о возможности повышения стоимости куба воды.
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