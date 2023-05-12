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У Дніпрі на зупинці 18-річний юнак пограбував неповнолітнього

Сьогодні 18:00
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Тепер 18-річний грабіжник може провести за ґратами до 10 років.

Новости Днепра про У Дніпрі на зупинці 18-річний юнак пограбував неповнолітнього

Учора, 11 травня, на зупинці громадського транспорту на вулиці Бориса Кротова 18-річний зловмисник пограбував 15-річного хлопця.

Як повідомили у поліції, грабіжник підійшов до неповнолітнього та почав йому погрожувати. Після цього він забрав у дитини мобільний телефон та втік.

Пізніше правоохоронці встановили та затримали злодія.

12 травня слідчі повідомили зловмиснику про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 186 (грабіж, вчинений в умовах воєнного стану) Кримінального кодексу України. Тепер 18-річний грабіжник може провести за ґратами до 10 років.

Триває досудове розслідування.

Нагадаємо, раніше ми писали, що у Марганці чоловік пограбував 85-річного дідуся

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