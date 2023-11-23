В Днепре на Образцова пылала СТО: появились детали

В Днепре произошел пожар возле СТО на Образцова.

Днем появилась информация о пожаре на улице Академика Образцова Индустриального района. Сообщалось, что горит СТО. Ниже есть видео, проскрольте немного, что увидеть его.

Как сообщили в ГСЧС, огонь охватил одноэтажный гараж, в котором находится автомобиль Dodge. Как сообщали очевидцы, в машине якобы ремонтировали ГБО. Впрочем, спасатели эту информацию ни подтвердили, ни опровергли.

Рядом находился еще один автомобиль, на который огонь не успел опрокинуться.

Общая площадь пожара составила 30 кв. Через полтора часа возгорание потушили. Погибших и травмированных, к счастью, нет.