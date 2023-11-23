У Дніпрі на Образцова палала СТО: з’явилися деталі

У Дніпрі сталася пожежа біля СТО на Образцова.

Вдень з’явилася інформація про пожежу на вулиці Академіка Образцова Індустріального району. Повідомлялося, що горить СТО. Нижче є відео, проскрольте трохи, що побачити його.

Як повідомили в ДСНС, вогонь охопив одноповерховий гараж, в якому знаходиться автомобіль «Dodge». Як повідомляли очевидці, в автівці нібито ремонтували ГБО. Втім, рятувальники цю інформацію ні підтвердили, ні спростували.

Поруч знаходився ще один автомобіль, на який вогонь не встиг перекинутися.

Загальна площа пожежі склала 30 кв.м. Через півтори години займання загасили. Загиблих та травмованих, на щастя, немає.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що на Дніпропетровщині з пожежі врятували двох людей.

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