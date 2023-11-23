Ми у соцмережах

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter

На Дніпропетровщині з палаючого будинку врятували двох людей

Сьогодні 10:31
просмотров

У Павлоградському районі пожежники витягували людей з вогню.

Новости Днепра про На Дніпропетровщині з палаючого будинку врятували двох людей

У селі Карабинівка Павлоградського району ввечері сталася пожежа. Загорівся одноповерховий приватний будинок з людьми всередині. Горіли речі домашнього вжитку на площі 20 метрів квадратних. 

Рятувальники витягли з будинку двох людей, які були всередині. У них – опіки верхніх кінцівок та тулуба. Постраждалих передали лікарям. Наразі вони отримують усю необхідну допомогу в місцевому медзакладі.

Через півтори години пожежу вдалося загасити. 

Гасили пожежу 7 рятувальників та 2 одиниці пожежно-рятувальної техніки Головного управління ДСНС України у Дніпропетровській області та місцевої пожежної команди села Межиріч.

Новости Днепра про На Дніпропетровщині з палаючого будинку врятували двох людей

Новости Днепра про На Дніпропетровщині з палаючого будинку врятували двох людей

Новости Днепра про На Дніпропетровщині з палаючого будинку врятували двох людей

Новости Днепра про На Дніпропетровщині з палаючого будинку врятували двох людей

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що під час пожежі загинув власник будинку в Кам’янському районі. 

Читайте також:

Новости Днепра про На Дніпропетровщині з палаючого будинку врятували двох людейУкраїнська

Автор:


# # #
Головні новини Дніпра в Telegram

Залишити відповідь

Новини на цю тему

На Дніпропетровщині сьогодні пролунає потужний вибух
Новини Дніпра
Сьогодні 10:01
На Дніпропетровщині сьогодні пролунає потужний вибух

Без паніки - усе під контролем!

На Дніпропетровщині поліція розшукує чоловіка: зник безвісти кілька днів тому
Новини Дніпра
Сьогодні 09:30
На Дніпропетровщині поліція розшукує чоловіка: зник безвісти кілька днів тому

Потрібна ваша допомога!

На Дніпропетровщині у пожежі загинула людина
Новини Дніпра
Сьогодні 09:00
На Дніпропетровщині у пожежі загинула людина

Будьте обережні з вогнем!

Мешканців Дніпра попередили про небезпечне метеоявище: будьте обережні на дорогах
Новини Дніпра
Сьогодні 08:30
Мешканців Дніпра попередили про небезпечне метеоявище: будьте обережні на дорогах

Бережіть себе!

Наверх