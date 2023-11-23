На Дніпропетровщині з палаючого будинку врятували двох людей

У Павлоградському районі пожежники витягували людей з вогню.

У селі Карабинівка Павлоградського району ввечері сталася пожежа. Загорівся одноповерховий приватний будинок з людьми всередині. Горіли речі домашнього вжитку на площі 20 метрів квадратних.

Рятувальники витягли з будинку двох людей, які були всередині. У них – опіки верхніх кінцівок та тулуба. Постраждалих передали лікарям. Наразі вони отримують усю необхідну допомогу в місцевому медзакладі.

Через півтори години пожежу вдалося загасити.

Гасили пожежу 7 рятувальників та 2 одиниці пожежно-рятувальної техніки Головного управління ДСНС України у Дніпропетровській області та місцевої пожежної команди села Межиріч.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що під час пожежі загинув власник будинку в Кам’янському районі.

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