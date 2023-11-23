На Дніпропетровщині у пожежі загинула людина

Будьте обережні з вогнем!

Сьогодні о 5:09 на лінію «101» повідомили про пожежу на вулиці Нагірна селища Карнаухівка Кам’янського району.

Рятувальники прибули на місце. Там вони з’ясували, що горять речі домашнього вжитку та меблі всередині одноповерхового житлового будинку. Площа займання склала 70 кв. м.

Про це повідомили у пресслужбі ДСНС у Дніпропетровській області.

Пожежу ліквідували о 07:00.

На жаль, у будинку ДСНС-ники виявили обгоріле тіло людини.

До місця виклику залучили 7 рятувальників та 2 одиниці пожежно-рятувальної техніки.

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