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На Дніпропетровщині у пожежі загинула людина

Сьогодні 09:00
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Будьте обережні з вогнем!

Новости Днепра про На Дніпропетровщині у пожежі загинула людина

Сьогодні о 5:09 на лінію «101» повідомили про пожежу на вулиці Нагірна селища Карнаухівка Кам’янського району.

Рятувальники прибули на місце. Там вони з’ясували, що горять речі домашнього вжитку та меблі всередині одноповерхового житлового будинку. Площа займання склала 70 кв. м.

Про це повідомили у пресслужбі ДСНС у Дніпропетровській області.

Новости Днепра про На Дніпропетровщині у пожежі загинула людина

Новости Днепра про На Дніпропетровщині у пожежі загинула людина

Пожежу ліквідували о 07:00.

На жаль, у будинку ДСНС-ники виявили обгоріле тіло людини.

До місця виклику залучили 7 рятувальників та 2 одиниці пожежно-рятувальної техніки.

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