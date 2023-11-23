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Мешканці Дніпра відтепер можуть складати теоретичний іспит з водіння без навчання в автошколі

Сьогодні 06:55
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Вартість складання теоретичного іспиту коштує 13 грн.

Новости Днепра про Мешканці Дніпра відтепер можуть складати теоретичний іспит з водіння без навчання в автошколі

У середу, 22 листопада, набула чинності урядова постанова, що дозволяє українцям складати теоретичний іспит для отримання посвідчення водія без обов’язкового навчання в автошколі.

Про це повідомляє Міністерство внутрішніх справ України.

Як скласти теоретичний іспит самостійно?

  1. Підготуйтеся.
  2. Зверніться до сервісного центру МВС. Отримайте талон запису. Із собою необхідно мати: паспорт, ідентифікаційний номер та медичну довідку.
  3. Повідомте адміністратору сервісного центру про самостійне опанування теоретичного матеріалу.
  4. Дайте відповідь на 20 питань за 20 хвилин (допускається 2 помилки).

Зазначається, що вартість складання теоретичного іспиту коштує 13 грн. Якщо помилок більше ніж 2, наступна спроба буде можлива не раніше 10 днів.

Після успішного складання теоретичного іспиту, зверніться до акредитованого навчального закладу для того, що розпочати практичне навчання, – додали в МВС.

Новости Днепра про Мешканці Дніпра відтепер можуть складати теоретичний іспит з водіння без навчання в автошколі

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