На Днепропетровщине из горящего дома спасли двух человек

В Павлоградском районе пожарные вытаскивали людей из огня.

В селе Карабиновка Павлоградского района вечером произошел пожар. Загорелся одноэтажный дом с людьми внутри. Горели вещи домашнего обихода на площади 20 квадратных метров.

Спасатели вытащили из дома двух человек, находившихся внутри. У них – ожоги верхних конечностей и туловища. Пострадавшие были переданы врачам. В настоящее время они получают всю необходимую помощь в местном медучреждении.

Через полтора часа пожар удалось потушить.

Гасили пожар 7 спасателей и 2 единицы пожарно-спасательной техники Главного управления ГСЧС Украины в Днепропетровской области и местной пожарной команды села Межирич.

Напомним, ранее сообщалось, что во время пожара погиб владелец дома в Каменском районе.

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