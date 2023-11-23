На Днепропетровщине из горящего дома спасли двух человек

В селе Карабиновка Павлоградского района вечером произошел пожар. Загорелся одноэтажный дом с людьми внутри. Горели вещи домашнего обихода на площади 20 квадратных метров.
Спасатели вытащили из дома двух человек, находившихся внутри. У них – ожоги верхних конечностей и туловища. Пострадавшие были переданы врачам. В настоящее время они получают всю необходимую помощь в местном медучреждении.
Через полтора часа пожар удалось потушить.
Гасили пожар 7 спасателей и 2 единицы пожарно-спасательной техники Главного управления ГСЧС Украины в Днепропетровской области и местной пожарной команды села Межирич.
Напомним, ранее сообщалось, что во время пожара погиб владелец дома в Каменском районе.
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