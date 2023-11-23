Мы в соцсетях

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter

На Днепропетровщине из горящего дома спасли двух человек

Сегодня 10:31
просмотров

В Павлоградском районе пожарные вытаскивали людей из огня.

Новости Днепра про На Днепропетровщине из горящего дома спасли двух человек

В селе Карабиновка Павлоградского района вечером произошел пожар. Загорелся одноэтажный дом с людьми внутри. Горели вещи домашнего обихода на площади 20 квадратных метров.

Спасатели вытащили из дома двух человек, находившихся внутри. У них – ожоги верхних конечностей и туловища. Пострадавшие были переданы врачам. В настоящее время они получают всю необходимую помощь в местном медучреждении.

Через полтора часа пожар удалось потушить.

Гасили пожар 7 спасателей и 2 единицы пожарно-спасательной техники Главного управления ГСЧС Украины в Днепропетровской области и местной пожарной команды села Межирич.

Новости Днепра про На Днепропетровщине из горящего дома спасли двух человек

Новости Днепра про На Днепропетровщине из горящего дома спасли двух человек

Новости Днепра про На Днепропетровщине из горящего дома спасли двух человек

Новости Днепра про На Днепропетровщине из горящего дома спасли двух человек

Напомним, ранее сообщалось, что во время пожара погиб владелец дома в Каменском районе.

Читайте также:

Новости Днепра про На Днепропетровщине из горящего дома спасли двух человекУкраїнська Новости Днепра про На Днепропетровщине из горящего дома спасли двух человекРусский

Автор:


# # #
Главные новости Днепра в Telegram

Добавить комментарий

Новости по теме

На Днепропетровщине сегодня прогремит мощный взрыв
Новости Днепра
Сегодня 10:01
На Днепропетровщине сегодня прогремит мощный взрыв

Без паники – все под контролем!

На Днепропетровщине полиция разыскивает мужчину: пропал без вести несколько дней назад
Новости Днепра
Сегодня 09:30
На Днепропетровщине полиция разыскивает мужчину: пропал без вести несколько дней назад

Нужна ваша помощь!

На Днепропетровщине в пожаре погиб человек
Новости Днепра
Сегодня 09:00
На Днепропетровщине в пожаре погиб человек

Будьте осторожны с огнем!

Жителей Днепра предупредили об опасном метеоявлении: будьте осторожны на дорогах
Новости Днепра
Сегодня 08:30
Жителей Днепра предупредили об опасном метеоявлении: будьте осторожны на дорогах

Берегите себя!

Последние новости

В Днепре внезапно скончался 51-летний детский инфекционист
В Днепре внезапно скончался 51-летний детский инфекционист

В Днепре скончался детский врач-инфекционист Артем Чергинец.

Сегодня 11:27
4
просмотров
На Днепропетровщине сегодня прогремит мощный взрыв
На Днепропетровщине сегодня прогремит мощный взрыв

Без паники – все под контролем!

Сегодня 10:01
10
просмотров
На Днепропетровщине полиция разыскивает мужчину: пропал без вести несколько дней назад
На Днепропетровщине полиция разыскивает мужчину: пропал без вести несколько дней назад

Нужна ваша помощь!

Сегодня 09:30
6
просмотров
На Днепропетровщине в пожаре погиб человек
На Днепропетровщине в пожаре погиб человек

Будьте осторожны с огнем!

Сегодня 09:00
4
просмотров
Жителей Днепра предупредили об опасном метеоявлении: будьте осторожны на дорогах
Жителей Днепра предупредили об опасном метеоявлении: будьте осторожны на дорогах

Берегите себя!

Сегодня 08:30
4
просмотров
Ночью на Криворожье прогремел взрыв: враг атаковал объект инфраструктуры
Ночью на Криворожье прогремел взрыв: враг атаковал объект инфраструктуры

К счастью, люди не пострадали.

Сегодня 07:48
6
просмотров
В Днепре 23 ноября отключат свет на 9 часов: причина и адреса
В Днепре 23 ноября отключат свет на 9 часов: причина и адреса

Подготовьтесь!

Сегодня 07:15
10
просмотров
Жители Днепра теперь могут сдавать теоретический экзамен по вождению без обучения в автошколе
Жители Днепра теперь могут сдавать теоретический экзамен по вождению без обучения в автошколе

Стоимость сдачи теоретического экзамена - 13 грн.

Сегодня 06:55
5
просмотров
Погода на 23 ноября: в Днепре будет пасмурно
Погода на 23 ноября: в Днепре будет пасмурно

Одевайтесь теплее, друзья!

Сегодня 06:15
5
просмотров
В Днепре задержали двух домашних тиранов, которые постоянно издевались над своими женами
В Днепре задержали двух домашних тиранов, которые постоянно издевались над своими женами

Мужчины в течение длительного времени издевались над своими женами.

Вчера 22:03
8
просмотров

АКЦИИ КОМПАНИЙ

  • KangooSport
    -10%
    KangooSport

    Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!

  • TAL-MEDICAL
    Акция
    TAL-MEDICAL

    Консультация врача и УЗИ обследование

  • TAL-Medical
    15%
    TAL-Medical

    Скидка на консультацию лучших специалистов!

  • Доступные врачи
    Акция!
    Доступные врачи

    Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!

Наверх