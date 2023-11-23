Мешканців Дніпра попередили про небезпечне метеоявище: будьте обережні на дорогах

Бережіть себе!

Синоптики Дніпропетровського регіонального центру з гідрометеорології на сьогодні оголосили попередження про небезпечне метеорологічне явище – на дорогах Дніпра та області буде ожеледиця.

Прогнозується:

23 листопада: хмарна погода, без опадів. На дорогах ожеледиця. Вітер північний з переходом вдень на південний, 5-10 м/с. Температура вдень по області – від 4°С морозу до 1°С тепла, по місту Дніпро – вдень 2-4°С морозу.

24 листопада: хмарна погода. Вночі без опадів, вдень невеликий дощ. Вночі на дорогах місцями ожеледиця. Вітер південно-західний, 7-12, пориви 15-20 м/с. Температура вночі 0-5°С морозу, вдень 3-8°С тепла.

25 листопада: хмарна погода. Вночі без істотних опадів, вдень дощ. Вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 0-5°С, вдень 3-8°С тепла.

Будьте обережні на дорогах та дотримуйтеся правил дорожнього руху!

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