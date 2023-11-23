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  • На Дніпропетровщині поліція розшукує чоловіка: зник безвісти кілька днів тому

На Дніпропетровщині поліція розшукує чоловіка: зник безвісти кілька днів тому

Сьогодні 09:30
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Потрібна ваша допомога!

Новости Днепра про На Дніпропетровщині поліція розшукує чоловіка: зник безвісти кілька днів тому

У Новомосковському районі поліція розшукує 54-річного Василя Микулку.

Відомо, що з 19 листопада чоловік не з’являвся вдома у селі Тарасівка та його місцеперебування невідоме.

Про це повідомили у ГУ НП у Дніпропетровській області.

Прикмети: на вигляд 55-60 років, зріст 170 см, худорлявої статури, волосся русе, очі блакитні, має густу бороду.

Був одягнений: чорна шкіряна шапка, коричнева куртка, бордові брюки.

Якщо ви бачили цього чоловіка чи вам відомо, де він може бути, повідомте про це за номерами: 102, 097-915-94-48, 098-242-58-03.

Важлива будь-яка інформація!

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