В Днепре на набережной возле цирка произошло тройное ДТП: движение затруднено

Будьте внимательны за рулем!

Сегодня, 24 июля, на улице Сичеславская Набережная возле цирка произошло тройное ДТП.

Об этом сообщили местные Telegram-каналы.

Подробностей аварии, как и информации о пострадавших пока нет. На месте работают правоохранители.

Отмечается, что на этом участке дороги затруднено движение.

Учитывайте это во время поездок по городу и соблюдайте правила дорожного движения.

Напомним, ранее мы писали, что на АЗС в Кривом Роге загорелся автомобиль (ФОТО).

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