В Днепре на набережной возле цирка произошло тройное ДТП: движение затруднено

Сегодня, 24 июля, на улице Сичеславская Набережная возле цирка произошло тройное ДТП.
Об этом сообщили местные Telegram-каналы.
Подробностей аварии, как и информации о пострадавших пока нет. На месте работают правоохранители.
Отмечается, что на этом участке дороги затруднено движение.
Учитывайте это во время поездок по городу и соблюдайте правила дорожного движения.
Напомним, ранее мы писали, что на АЗС в Кривом Роге загорелся автомобиль (ФОТО).
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