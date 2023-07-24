На АЗС у Кривому Розі спалахнуло авто (ФОТО)

Про це повідомляє пресслужба ДСНС у Дніпропетровській області. Виклик на лінію “101” надійшов о 21:30.
На місце оперативно прибули рятувальники. Вони відразу приступили до гасіння пожежі.
Займання локалізували о 21:39 та ліквідували о 21:46. Вогонь пошкодив транспортний засіб на площі 4 кв. м.
На щастя, ніхто не постраждав.
До гасіння пожежі залучили 11 чоловік особового складу та 2 одиниці пожежно-рятувальної техніки.
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