На АЗС у Кривому Розі спалахнуло авто (ФОТО)

Учора, 23 липня, на території автозаправної станції, що на вулиці Вільної Ічкерії у Кривому Розі, спалахнув легковик Daewoo Lanos.

Про це повідомляє пресслужба ДСНС у Дніпропетровській області. Виклик на лінію “101” надійшов о 21:30.

На місце оперативно прибули рятувальники. Вони відразу приступили до гасіння пожежі.

Займання локалізували о 21:39 та ліквідували о 21:46. Вогонь пошкодив транспортний засіб на площі 4 кв. м.

На щастя, ніхто не постраждав.

До гасіння пожежі залучили 11 чоловік особового складу та 2 одиниці пожежно-рятувальної техніки.

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