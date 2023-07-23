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Водій мікроавтобуса на маршруті Дніпро-Курахово відмовився везти військового, якому не вистачило на квиток

Сьогодні 17:51
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Водій мікроавтобуса на маршруті Дніпро - Покровськ - Селідове - Курахове відмовився везти бійця ЗСУ, якому не вистачило на квиток. Військовий запропонував заплатити 600 грн, пояснюючи, що це всі гроші, які він має. Проте водій залишився при своєму.

Новости Днепра про Водій мікроавтобуса на маршруті Дніпро-Курахово відмовився везти військового, якому не вистачило на квиток

Керманич намагався виправдати себе тим, що у салоні розташовані камери і він не може “робити знижку”, адже боїться потенційного штрафу.

Про ганебний інцидент розповіли свідки у соцмережах. 

«Водій відповів: Я не візьму тебе, тут всюди камери, не можна”. Він закрив вікно і почав швидко їхати», – розповіли інтернет-користувачі. 

Ба більше, деякі пасажири попросили водія зупинитися, запевненвши, що готові заплатити за квиток воїна, проте той проігнорував. 

«В салоні дівчина крикнула: стійте, я додам йому скільки не вистачає. Я крикнула: “Зупиніться, ми йому скажем, щоб він перейшов дорогу і ми на Слов’янці його заберемо і доплатимо», – зазначила одна з очевидців інциденту. 

Проте водій ніяк не відреагував на прохання пасажирів та продовжив рух. 

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Новости Днепра про Водій мікроавтобуса на маршруті Дніпро-Курахово відмовився везти військового, якому не вистачило на квитокУкраїнська Новости Днепра про Водій мікроавтобуса на маршруті Дніпро-Курахово відмовився везти військового, якому не вистачило на квитокРусский

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