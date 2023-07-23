Водій мікроавтобуса на маршруті Дніпро-Курахово відмовився везти військового, якому не вистачило на квиток

Керманич намагався виправдати себе тим, що у салоні розташовані камери і він не може “робити знижку”, адже боїться потенційного штрафу.
Про ганебний інцидент розповіли свідки у соцмережах.
«Водій відповів: Я не візьму тебе, тут всюди камери, не можна”. Він закрив вікно і почав швидко їхати», – розповіли інтернет-користувачі.
Ба більше, деякі пасажири попросили водія зупинитися, запевненвши, що готові заплатити за квиток воїна, проте той проігнорував.
«В салоні дівчина крикнула: стійте, я додам йому скільки не вистачає. Я крикнула: “Зупиніться, ми йому скажем, щоб він перейшов дорогу і ми на Слов’янці його заберемо і доплатимо», – зазначила одна з очевидців інциденту.
Проте водій ніяк не відреагував на прохання пасажирів та продовжив рух.
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