24 липня у Дніпрі планується масштабне вимкнення світла: адреси
У понеділок, 24 липня, планується масштабне відключення електроенергії. Це пов'язано з ремонтними роботами приватною енергетичною компанією ЦЕК.
Так, без світла залишаться:
З 08:00 до 17:00
вул. Академіка Янгеля: 7-13 (непарні), 15-18, 20;
вул. Алана Шепарда: 26А, 28А, 29, 30А, 32А, 34А;
вул. Будівельників: 24, 26, 28, 30;
вул. Новокримська: 3, 3А;
вул. Титова: 1, 3, 5, 7, 8, 8Б, 9-12, 12А, 13Б, 16, 16К, 17, 19А, 21, 29, 31К, 66Б;
вул. Фабрично-заводська: 33;
вул. Шинна: 1, 3, 5, 7, 11, 13, 17Е, 19;
пров. Енергетичний: 1А, 3А, 5А;
просп. Богдана Хмельницького: 26, 26А, 28, 28А, 29, 30, 32, 32А, 34-36, 39, 41, 45, 47;
просп. Олександра Поля: 104, 104А, 106, 106А, 108, 110;
вул. Данила Нечая: 29, 31;
вул. Підмогильного: 9.
з 08:00 до 18:00:
вул. Данила Нечая: 26;
вул. Підмогильного: 17Т
вул. Данила Нечая: 26.
з 08:00 до 20:00:
вул. Данила Нечая: 29;
вул. Підмогильного: 7.
Читайте також:
Українська Анна Кравчук
Автор:
Новини Дніпра
Сьогодні 19:40
Стало відомо про смерть ще одного захисника родом з Дніпропетровщини.…
Новини Дніпра
Сьогодні 17:51
Водій мікроавтобуса на маршруті Дніпро - Покровськ - Селідове -…
Новини Дніпра
Сьогодні 17:32
Поблизу Нікополя Дніпропетровської області дно Каховського водосховища засіяли картоплею.
Новини Дніпра
Сьогодні 16:51
У Дніпрі на спортивному майданчику на проспекті Героїв чи не…