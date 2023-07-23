Ми у соцмережах

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter

24 липня у Дніпрі планується масштабне вимкнення світла: адреси

Сьогодні 20:00
просмотров

У понеділок, 24 липня, планується масштабне відключення електроенергії. Це пов'язано з ремонтними роботами приватною енергетичною компанією ЦЕК.

Новости Днепра про 24 липня у Дніпрі планується масштабне вимкнення світла: адреси

Так, без світла залишаться:

З 08:00 до 17:00

  • вул. Академіка Янгеля: 7-13 (непарні), 15-18, 20;
  • вул. Алана Шепарда: 26А, 28А, 29, 30А, 32А, 34А;
  • вул. Будівельників: 24, 26, 28, 30;
  • вул. Новокримська: 3, 3А;
  • вул. Титова: 1, 3, 5, 7, 8, 8Б, 9-12, 12А, 13Б, 16, 16К, 17, 19А, 21, 29, 31К, 66Б;
  • вул. Фабрично-заводська: 33;
  • вул. Шинна: 1, 3, 5, 7, 11, 13, 17Е, 19;
  • пров. Енергетичний: 1А, 3А, 5А;
  • просп. Богдана Хмельницького: 26, 26А, 28, 28А, 29, 30, 32, 32А, 34-36, 39, 41, 45, 47;
  • просп. Олександра Поля: 104, 104А, 106, 106А, 108, 110;
  • вул. Данила Нечая: 29, 31;
  • вул. Підмогильного: 9.

з 08:00 до 18:00:

  • вул. Данила Нечая: 26;
  • вул. Підмогильного: 17Т
  • вул. Данила Нечая: 26.

з 08:00 до 20:00:

  • вул. Данила Нечая: 29;
  • вул. Підмогильного: 7.

Читайте також:

Новости Днепра про 24 липня у Дніпрі планується масштабне вимкнення світла: адресиУкраїнська

Автор:


# # #
Головні новини Дніпра в Telegram

Залишити відповідь

Новини на цю тему

У червні відсвяткував 24-річчя: в бою з окупантами загинув молодий воїн з Дніпропетровщини
Новини Дніпра
Сьогодні 19:40
У червні відсвяткував 24-річчя: в бою з окупантами загинув молодий воїн з Дніпропетровщини

Стало відомо про смерть ще одного захисника родом з Дніпропетровщини.…

Водій мікроавтобуса на маршруті Дніпро-Курахово відмовився везти військового, якому не вистачило на квиток
Новини Дніпра
Сьогодні 17:51
Водій мікроавтобуса на маршруті Дніпро-Курахово відмовився везти військового, якому не вистачило на квиток

Водій мікроавтобуса на маршруті Дніпро - Покровськ - Селідове -…

На дні Каховського водосховища поруч із Нікополем посадили картоплю, і вона там успішно росте (ВІДЕО)
Новини Дніпра
Сьогодні 17:32
На дні Каховського водосховища поруч із Нікополем посадили картоплю, і вона там успішно росте (ВІДЕО)

Поблизу Нікополя Дніпропетровської області дно Каховського водосховища засіяли картоплею.

Дніпряни скаржаться на банду підлітків, яка влаштовує гучні та “брудні” посиденьки на спортмайданчику на проспекті Героїв
Новини Дніпра
Сьогодні 16:51
Дніпряни скаржаться на банду підлітків, яка влаштовує гучні та “брудні” посиденьки на спортмайданчику на проспекті Героїв

У Дніпрі на спортивному майданчику на проспекті Героїв чи не…

Наверх