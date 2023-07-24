На АЗС в Кривом Роге загорелся автомобиль (ФОТО)

К тушению пожара привлекли 11 человек личного состава и 2 единицы пожарно-спасательной техники.

Возгорание локализовали в 21:39 и ликвидировали в 21:46. Огонь повредил транспортное средство на площади 4 кв. м.

На место оперативно прибыли спасатели. Они сразу приступили к тушению пожара.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС в Днепропетровской области. Вызов на линию «101» поступил в 21:30.

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