На АЗС в Кривом Роге загорелся автомобиль (ФОТО)

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС в Днепропетровской области. Вызов на линию «101» поступил в 21:30.
На место оперативно прибыли спасатели. Они сразу приступили к тушению пожара.
Возгорание локализовали в 21:39 и ликвидировали в 21:46. Огонь повредил транспортное средство на площади 4 кв. м.
К счастью, никто не пострадал.
К тушению пожара привлекли 11 человек личного состава и 2 единицы пожарно-спасательной техники.
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