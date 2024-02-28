В Днепре на Набережной Победы не поделили дорогу легковушка и троллейбус: движение затруднено

Будьте внимательны!

Сегодня, 28 февраля, в Днепре на Набережной Победы произошла авария — там не поделили дорогу Volkswagen и троллейбус.

Об этом сообщают местные Telegram-каналы.

По предварительной информации, никто не пострадал. Но движение на этом участке дороги сильно затруднено, возникла пробка. Также может задерживаться электротранспорт!

Учитывайте эту информацию во время поездок по городу!

Напомним, ранее мы писали, что в Днепропетровской области отменили комендантский час, но не для всех: кто может быть на улице 24/7.

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