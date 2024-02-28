В Днепре на Набережной Победы не поделили дорогу легковушка и троллейбус: движение затруднено

Сегодня, 28 февраля, в Днепре на Набережной Победы произошла авария — там не поделили дорогу Volkswagen и троллейбус.
Об этом сообщают местные Telegram-каналы.
По предварительной информации, никто не пострадал. Но движение на этом участке дороги сильно затруднено, возникла пробка. Также может задерживаться электротранспорт!
Учитывайте эту информацию во время поездок по городу!
Напомним, ранее мы писали, что в Днепропетровской области отменили комендантский час, но не для всех: кто может быть на улице 24/7.
Читайте также:
Автор:
Бахкания со стороны карьера могут услышать жители Днепра в этот…
При потере свидетельства о регистрации автомобиля необходимо сразу же восстановить…
По улице Сечевых Стрельцов в Днепре ходил трамвай: редкие фото
В Днепре в марте ряду потребителей отключат газ.
Бахкания со стороны карьера могут услышать жители Днепра в этот четверг.
При потере свидетельства о регистрации автомобиля необходимо сразу же восстановить документы. Без них управлять машиной невозможно.
Также пять человек получили ранения.
Последствия атаки уточняют.
На территории Днепропетровской области некоторым людям разрешили находиться на улице 24/7.
По улице Сечевых Стрельцов в Днепре ходил трамвай: редкие фото
В Днепре в марте ряду потребителей отключат газ.
Сделайте дома запасы питьевой и технической воды!
В Каменском районе девочка вернула женщине кошелек набитый деньгами
В Днепр считается городом на холмах. Часть домов расположена в балках, часть – на вершине этих холмов. Самых крупных балок в городе насчитывается пять: Аптекарская, Жандармская, Рыбаковская, Овраг у дома Архиереев и Невенчанная.
Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!
Консультация врача и УЗИ обследование
Скидка на консультацию лучших специалистов!
Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!