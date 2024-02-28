Ми у соцмережах

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter
  • Сайт Дніпра
  • Новини
  • У Дніпрі на Набережній Перемоги не поділили дорогу легковик та тролейбус: рух ускладнено

У Дніпрі на Набережній Перемоги не поділили дорогу легковик та тролейбус: рух ускладнено

Сьогодні 17:37
просмотров

Будьте уважні!

Новости Днепра про У Дніпрі на Набережній Перемоги не поділили дорогу легковик та тролейбус: рух ускладнено

Сьогодні, 28 лютого, у Дніпрі на Набережній Перемоги сталася аварія – там не поділили дорогу Volkswagen та тролейбус.

Про це повідомляють місцеві Telegram-канали.

За попередньою інформацією, ніхто не постраждав. Але рух на цій ділянці дороги сильно ускладнено, виник затор. Також може затримуватися електротранспорт!

Враховуйте цю інформацію під час поїздок містом!

Новости Днепра про У Дніпрі на Набережній Перемоги не поділили дорогу легковик та тролейбус: рух ускладнено

Нагадаємо, раніше ми писали, що на Дніпропетровщині скасували комендантську годину, але не для всіх: хто може бути на вулиці 24/7.

Читайте також:

Новости Днепра про У Дніпрі на Набережній Перемоги не поділили дорогу легковик та тролейбус: рух ускладненоУкраїнська

Автор:


# # # # # #
Головні новини Дніпра в Telegram

Залишити відповідь

Новини на цю тему

Як у Дніпрі відновити втрачене свідоцтво про реєстрацію авто: куди звертатися і скільки це коштує
Новини Дніпра
Сьогодні 17:18
Як у Дніпрі відновити втрачене свідоцтво про реєстрацію авто: куди звертатися і скільки це коштує

При втраті свідоцтва про реєстрацію автомобіля необхідно одразу відновити документи.…

У Дніпрі – вже весна: на косі на Перемозі на деревах розпускаються бруньки (ФОТО)
Новини Дніпра
Сьогодні 17:08
У Дніпрі – вже весна: на косі на Перемозі на деревах розпускаються бруньки (ФОТО)

Ось-ось і настане календарна весна.

У лісі на околицях Дніпра помітили рідкісного рогатого звіра (ФОТО)
Новини Дніпра
Сьогодні 16:38
У лісі на околицях Дніпра помітили рідкісного рогатого звіра (ФОТО)

Поблизу Дніпра знову помітили граціозного звіра.

По вулиці Січових Стрільців у Дніпрі ходив трамвай: рідкісні фото
Новини Дніпра
Сьогодні 15:06
По вулиці Січових Стрільців у Дніпрі ходив трамвай: рідкісні фото

Перший трамвай у Дніпрі з'явився влітку 1897 року. Інвестором, який…

Наверх