У Дніпрі на Набережній Перемоги не поділили дорогу легковик та тролейбус: рух ускладнено

Сьогодні, 28 лютого, у Дніпрі на Набережній Перемоги сталася аварія – там не поділили дорогу Volkswagen та тролейбус.
Про це повідомляють місцеві Telegram-канали.
За попередньою інформацією, ніхто не постраждав. Але рух на цій ділянці дороги сильно ускладнено, виник затор. Також може затримуватися електротранспорт!
Враховуйте цю інформацію під час поїздок містом!
Нагадаємо, раніше ми писали, що на Дніпропетровщині скасували комендантську годину, але не для всіх: хто може бути на вулиці 24/7.
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