В Днепре на мусорку выбросили сто килограмм непроданных помидоров

Фотографию опубликовали в телеграм-канале «Просто Днепр».
Отмечается, что несколько килограммов не продавшихся томатов выбросили возле оптового рынка. Вероятно, овощи потеряли товарный вид, поэтому продавцы оставили их гнить в мусорном баке.
Люди жалуются на продавцов и считают, что они могли бы найти овощам другое применение вместо того, чтобы оставлять на мусорнике. Например, если томаты начали портиться, то их можно было продавать дешевле.
Ни себе, ни людям, – жалуются днепряне.
Заметим, что в настоящее время томаты рухнули в цене. Килограмм помидоров обойдется в 10-15 гривен. Многие начали заготовку на зиму, однако в этом году этот овощ уродил, поэтому несмотря на бешеный спрос, большинство продукции приходится распродавать за бесценок.
Раньше мы уже писали об обвале цен на капусту.
Читайте также:
Автор:
В Днепре на Победе планируется построить мемориальный сквер и установить…
Наталья, бывшая жена и мать двух мальчиков, находившихся в машине…
Военные Днепра и всей Украины имеют право на ежегодную разовую…
Вчера вечером президент Владимир Зеленский заявил о намерении заменить министра…
В Днепре на Победе планируется построить мемориальный сквер и установить памятную скульптуру.
Без паники!
Наталья, бывшая жена и мать двух мальчиков, находившихся в машине вместе с застреленным Джумбери Силлоговой, рассказала журналистам новые детали о том, что происходило в тот день.
Военные Днепра и всей Украины имеют право на ежегодную разовую выплату материальной помощи на решение социально-бытовых вопросов.
Вчера вечером президент Владимир Зеленский заявил о намерении заменить министра обороны Украины.
Нардепы подали соответствующий законопроект.
Сезон сбора урожая в самом разгаре. Аграрии собирают капусту, картофель, лук, морковь и т.д.
В Днепре в первый день очного обучения возникли проблемы с завтраками для младшей школы.
Пожалуйста, будьте внимательны за рулем!
Днепропетровщина в тройке регионов, где с начала полномасштабной войны открылось больше ФОПов.
Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!
Консультация врача и УЗИ обследование
Скидка на консультацию лучших специалистов!
Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!