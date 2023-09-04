В Днепре на мусорку выбросили сто килограмм непроданных помидоров

В Днепре жалуются на продавцов, выбросивших помидоры на свалку.

Фотографию опубликовали в телеграм-канале «Просто Днепр».

Отмечается, что несколько килограммов не продавшихся томатов выбросили возле оптового рынка. Вероятно, овощи потеряли товарный вид, поэтому продавцы оставили их гнить в мусорном баке.

Люди жалуются на продавцов и считают, что они могли бы найти овощам другое применение вместо того, чтобы оставлять на мусорнике. Например, если томаты начали портиться, то их можно было продавать дешевле.

Ни себе, ни людям, – жалуются днепряне.

Заметим, что в настоящее время томаты рухнули в цене. Килограмм помидоров обойдется в 10-15 гривен. Многие начали заготовку на зиму, однако в этом году этот овощ уродил, поэтому несмотря на бешеный спрос, большинство продукции приходится распродавать за бесценок.

Раньше мы уже писали об обвале цен на капусту.

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