У Дніпрі обвалилися ціни на капусту: в супермаркетах ажіотаж

Сезон збору врожаю у самому розпалі. Аграрії збирають капусту, картоплю, цибулю, моркву тощо.

Ще на початку літа за кілограм капусти треба було заплатити близько 50 грн.

Ми вирішили перевірити, скільки цей овоч коштує у супермаркетах Дніпра зараз.

У “Варусі” кілограм капусти зараз коштує 7,40 грн (без знижки – 8,90 грн). Червонокачанна капуста – 19,90 грн, молода пекінська – 49,90 грн.

В “АТБ” за кілограм капусти просять 8,29 грн.

У “Сільпо” кілограм білокачанної коштує 10,00 грн (1 грн за 100 г).

Якою буде ціна на капусту у Дніпрі восени – поки експерти не давали прогнозів.



Нагадаємо, раніше ми писали, що у Дніпрі знову “довоєнні” ціни на цибулю: чи зросте вартість базового овочу восени.

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