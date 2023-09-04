Ми у соцмережах

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter

У Дніпрі обвалилися ціни на капусту: в супермаркетах ажіотаж

Сьогодні 16:30
просмотров

Сезон збору врожаю у самому розпалі. Аграрії збирають капусту, картоплю, цибулю, моркву тощо.

Новости Днепра про У Дніпрі обвалилися ціни на капусту: в супермаркетах ажіотаж

Ще на початку літа за кілограм капусти треба було заплатити близько 50 грн.

Ми вирішили перевірити, скільки цей овоч коштує у супермаркетах Дніпра зараз.

У “Варусі” кілограм капусти зараз коштує 7,40 грн (без знижки – 8,90 грн). Червонокачанна капуста – 19,90 грн, молода пекінська – 49,90 грн.

Новости Днепра про У Дніпрі обвалилися ціни на капусту: в супермаркетах ажіотаж

В “АТБ” за кілограм капусти просять 8,29 грн.

Новости Днепра про У Дніпрі обвалилися ціни на капусту: в супермаркетах ажіотаж

У “Сільпо” кілограм білокачанної коштує 10,00 грн (1 грн за 100 г).

Новости Днепра про У Дніпрі обвалилися ціни на капусту: в супермаркетах ажіотаж

Якою буде ціна на капусту у Дніпрі восени – поки експерти не давали прогнозів.
 
Нагадаємо, раніше ми писали, що у Дніпрі знову “довоєнні” ціни на цибулю: чи зросте вартість базового овочу восени.

Новости Днепра про У Дніпрі обвалилися ціни на капусту: в супермаркетах ажіотажУкраїнська

Автор:


# # # #
Головні новини Дніпра в Telegram

Залишити відповідь

Новини на цю тему

У Дніпрі школярі не вчасно отримали ланчбокси: у чому справа
Новини Дніпра
Сьогодні 15:54
У Дніпрі школярі не вчасно отримали ланчбокси: у чому справа

У Дніпрі в перший день очного навчання виникли проблеми з…

Дніпропетровщина в ТОП-3 за кількістю відкритих бізнесів з початку війни
Новини Дніпра
Сьогодні 14:55
Дніпропетровщина в ТОП-3 за кількістю відкритих бізнесів з початку війни

Дніпропетровщина у трійці регіонів, де з початку повномасштабної війни відкрилося…

Термінова робота у Дніпрі: список вакансій та скільки платитимуть
Новини Дніпра
Сьогодні 14:53
Термінова робота у Дніпрі: список вакансій та скільки платитимуть

Тим, кому терміново потрібна робота у Дніпрі, знайти її не…

Мешканець Кривого Рогу в під’їзді розбещував 9-річну дівчинку: суд виніс вирок
Новини Дніпра
Сьогодні 14:21
Мешканець Кривого Рогу в під’їзді розбещував 9-річну дівчинку: суд виніс вирок

У Кривому Розі чоловік розбещував неповнолітню дівчинку.

Наверх