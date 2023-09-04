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  • У Дніпрі на смітник викинули кількадесят кілограм непроданих помідорів

У Дніпрі на смітник викинули кількадесят кілограм непроданих помідорів

Сьогодні 19:20
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У Дніпрі скаржаться на продавців, які викинули помідори на смітник.

Новости Днепра про У Дніпрі на смітник викинули кількадесят кілограм непроданих помідорів

Світлину опублікували в телеграм-каналі “Просто Дніпро”.

Зазначається, що кількадесят кілограмів томатів, які не продалися викинули біля оптового ринку. Ймовірно, овочі втратили товарний вигляд, тому продавці залишили їх гнити у сміттєвому баку. 

Люди жаліються на продавців та вважають, що вони могли б знайти овочам інше застосування, замість того, щоб залишати на смітнику. До прикладу, якщо томати почали псуватися, то їх можна було продавати дешевше. 

Ні собі, ні людям, – жаліються дніпряни.

Зауважимо, що наразі томати рухнули в ціні. Кілограм помідорів обійдеться в 10-15 гривень. Багато хто розпочав заготівлю на зиму, проте цього року цей овоч вродив, тому попри шалений попит, більшість продукції доводиться розпродавати за безцінь.

Раніше ми уже писали про обвал цін на капусту. 

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Новости Днепра про У Дніпрі на смітник викинули кількадесят кілограм непроданих помідорівУкраїнська

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