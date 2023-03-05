В Днепре на Мономаха горела квартира: погиб мужчина

Сегодня, 5 марта, в 13:27 на линию «101» сообщили о пожаре в пятиэтажном жилом доме по улице Владимира Мономаха.

Об этом пишет пресс-служба ГСЧС в Днепропетровской области.

На место происшествия оперативно выехали спасатели. Там они установили, что горит квартира на втором этаже.

Пожарные локализовали возгорание в 14:14 и ликвидировали в 14:18. Огонь повредил домашнее имущество на кухне площадью 9 кв. м.

К сожалению, во время тушения пожара спасатели обнаружили тело 74-летнего мужчины.

К месту вызова привлекли 15 человек личного состава и 3 единицы пожарно-спасательной техники.

Напомним, ранее мы писали, что в Днепре на Поле обнаружили тело женщины.

Читайте также:

Українська Русский

Автор: