В Днепре на Мономаха горела квартира: погиб мужчина

Об этом пишет пресс-служба ГСЧС в Днепропетровской области.
На место происшествия оперативно выехали спасатели. Там они установили, что горит квартира на втором этаже.
Пожарные локализовали возгорание в 14:14 и ликвидировали в 14:18. Огонь повредил домашнее имущество на кухне площадью 9 кв. м.
К сожалению, во время тушения пожара спасатели обнаружили тело 74-летнего мужчины.
К месту вызова привлекли 15 человек личного состава и 3 единицы пожарно-спасательной техники.
Напомним, ранее мы писали, что в Днепре на Поле обнаружили тело женщины.
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