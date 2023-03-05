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У Дніпрі на Мономаха горіла квартира: загинув чоловік

Сьогодні 16:27
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Сьогодні, 5 березня, о 13:27 на лінію «101» повідомили про пожежу у п’ятиповерховому житловому будинку на вулиці Володимира Мономаха.

Новости Днепра про У Дніпрі на Мономаха горіла квартира: загинув чоловік

Про це пише пресслужба ДСНС у Дніпропетровській області.

На місце події оперативно виїхали рятувальники. Там вони встановили, що горить квартира на другому поверсі.

Вогнеборці локалізували займання о 14:14 та ліквідували о 14:18. Вогонь пошкодив домашнє майно на кухні площею 9 кв. м.

На жаль, під час гасіння пожежі рятувальники виявили тіло 74-річного чоловіка.

До місця виклику залучили 15 чоловік особового складу та 3 одиниці пожежно-рятувальної техніки.

Новости Днепра про У Дніпрі на Мономаха горіла квартира: загинув чоловік

Нагадаємо, раніше ми писали, що у Дніпрі на Поля знайшли тіло жінки

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Новости Днепра про У Дніпрі на Мономаха горіла квартира: загинув чоловікУкраїнська

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