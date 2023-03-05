У Дніпрі на Мономаха горіла квартира: загинув чоловік

Про це пише пресслужба ДСНС у Дніпропетровській області.
На місце події оперативно виїхали рятувальники. Там вони встановили, що горить квартира на другому поверсі.
Вогнеборці локалізували займання о 14:14 та ліквідували о 14:18. Вогонь пошкодив домашнє майно на кухні площею 9 кв. м.
На жаль, під час гасіння пожежі рятувальники виявили тіло 74-річного чоловіка.
До місця виклику залучили 15 чоловік особового складу та 3 одиниці пожежно-рятувальної техніки.
Нагадаємо, раніше ми писали, що у Дніпрі на Поля знайшли тіло жінки.
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