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На Дніпропетровщині фура врізалась у відбійник та мало не впала в річку

Сьогодні 14:51
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Дотримуйтеся правил дорожнього руху та будьте уважні за кермом!

Новости Днепра про На Дніпропетровщині фура врізалась у відбійник та мало не впала в річку

Сьогодні, 5 березня, у Криворізькому районі біля села Мар’янівка сталася смертельна аварія.

Там водій фури не впорався з керуванням та врізався у бетонний відбійник. Внаслідок цього фура перекинулася.

Про це повідомляє “Дніпро оперативний”.

Водія госпіталізували до лікарні. На жаль, отримані травми виявилися несумісні із життям, чоловік помер у медзакладі.

Усі обставини ДТП будуть встановлювати слідчі.

Нагадаємо, раніше ми писали, що у Дніпрі на Короленка BMW повис на дереві: що сталося.

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Новости Днепра про На Дніпропетровщині фура врізалась у відбійник та мало не впала в річкуУкраїнська

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