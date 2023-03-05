Уже за три місяці економіка рф не здатна буде забезпечувати ведення агресивної війни, – Буданов

Про це розповів очільник воєнної розвідки України генерал-майор Кирило Буданов в інтерв’ю USA Today.
За його словами, у держави-терориста залишився час до кінця весни, щоб спробувати досягнути бодай якихось своїх воєнних цілей в Україні.
росія витратила величезну кількість людських ресурсів, озброєння та матеріалів. Її економіка та виробництво не в змозі покрити ці втрати. Вона змінила свій військовий ланцюг командування. Якщо російські військові не досягнуть своїх цілей цієї весни, у росії закінчаться її інструменти війни, – зазначив Кирило Буданов.
Нагадаємо, раніше ми писали, що Буданов показав кота Гюнтера, який “працює” у ГУР. Також читайте: Буданов розповів, чи змінився його прогноз щодо закінчення війни влітку.
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