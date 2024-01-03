В Днепре на Львовской маршрутка и трамвай не поделили дорогу (ФОТО)

Сегодня утром, 3 января, в Днепре на улице Львовской (ранее Леваневского) произошла авария – там не поделили дорогу маршрутка и трамвай.
Об этом сообщает Telegram-канал «Днепр оперативный».
По предварительной информации, никто не пострадал.
Все обстоятельства ДТП будут устанавливать правоохранители.
Напомним, ранее мы писали, что в Днепре нетрезвый водитель врезался в забор частного дома: фото с места ДТП.
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