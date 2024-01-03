Мы в соцсетях

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter

В Днепре на Львовской маршрутка и трамвай не поделили дорогу (ФОТО)

Сегодня 10:00
просмотров

Предварительно, никто не пострадал.

Новости Днепра про В Днепре на Львовской маршрутка и трамвай не поделили дорогу (ФОТО)

Сегодня утром, 3 января, в Днепре на улице Львовской (ранее Леваневского) произошла авария – там не поделили дорогу маршрутка и трамвай.

Об этом сообщает Telegram-канал «Днепр оперативный».

По предварительной информации, никто не пострадал.

Все обстоятельства ДТП будут устанавливать правоохранители.

Новости Днепра про В Днепре на Львовской маршрутка и трамвай не поделили дорогу (ФОТО)

Напомним, ранее мы писали, что в Днепре нетрезвый водитель врезался в забор частного дома: фото с места ДТП.

Читайте также:

Новости Днепра про В Днепре на Львовской маршрутка и трамвай не поделили дорогу (ФОТО)Українська Новости Днепра про В Днепре на Львовской маршрутка и трамвай не поделили дорогу (ФОТО)Русский

Автор:


# # # # #
Главные новости Днепра в Telegram

Добавить комментарий

Новости по теме

Экстремалы пробрались в шахту недостроенного метро в Днепре ради видео в Тик-Ток (ВИДЕО)
Новости Днепра
Сегодня 12:58
Экстремалы пробрались в шахту недостроенного метро в Днепре ради видео в Тик-Ток (ВИДЕО)

Местные экстремалы пробрались на строительство и показали, как выглядит сейчас…

Как выглядят самые дешевые однокомнатные квартиры на продажу в Шевченковском районе Днепра (ФОТО)
Новости Днепра
Сегодня 12:52
Как выглядят самые дешевые однокомнатные квартиры на продажу в Шевченковском районе Днепра (ФОТО)

Купить недорого квартиру в Днепре можно в любом районе города.…

В Днепре мужчина швырнул петарду на детскую площадку
Новости Днепра
Сегодня 11:55
В Днепре мужчина швырнул петарду на детскую площадку

В Днепре 40-летний мужчина швырнул петарду на детскую площадку.

Утвердили новый порядок выплат субсидий: что нужно знать жителям Днепра
Новости Днепра
Сегодня 10:35
Утвердили новый порядок выплат субсидий: что нужно знать жителям Днепра

Кабмин принял порядок выплат субсидий в 2024 году.

Последние новости

Лопнуло колесо: в Кривом Роге перевернулась фура (ФОТО)
Лопнуло колесо: в Кривом Роге перевернулась фура (ФОТО)

К счастью, водитель не пострадал.

Сегодня 16:03
0
просмотров
Что нужно делать если оказался под завалами: инструкция для жителей Днепра
Что нужно делать если оказался под завалами: инструкция для жителей Днепра

С начала нового года страна-агрессор выпустила по Украине не менее 500 ракет и дронов. Часть из них были направлены в Днепр и попали в торговый центр, роддом, годом ранее ракета попала в жилой дом. Во всех этих случаях пострадали люди…

Сегодня 15:03
7
просмотров
Экстремалы пробрались в шахту недостроенного метро в Днепре ради видео в Тик-Ток (ВИДЕО)
Экстремалы пробрались в шахту недостроенного метро в Днепре ради видео в Тик-Ток (ВИДЕО)

Местные экстремалы пробрались на строительство и показали, как выглядит сейчас недостроенная станция метро "Театральная".

Сегодня 12:58
10
просмотров
Как выглядят самые дешевые однокомнатные квартиры на продажу в Шевченковском районе Днепра (ФОТО)
Как выглядят самые дешевые однокомнатные квартиры на продажу в Шевченковском районе Днепра (ФОТО)

Купить недорого квартиру в Днепре можно в любом районе города. Жилье продается на любой вкус – как в новостройках, так и в домах, которым уже более 50 лет. Метраж таких квартир примерно одинаковый, а вот состояния очень разные. Наибольшей популярностью…

Сегодня 12:52
4
просмотров
В Днепре мужчина швырнул петарду на детскую площадку
В Днепре мужчина швырнул петарду на детскую площадку

В Днепре 40-летний мужчина швырнул петарду на детскую площадку.

Сегодня 11:55
5
просмотров
В Днепропетровской области во время пожара на дровяном складе погиб человек
В Днепропетровской области во время пожара на дровяном складе погиб человек

В Кривом Роге человек сгорел на дровяном складе.

Сегодня 11:33
2
просмотров
Утвердили новый порядок выплат субсидий: что нужно знать жителям Днепра
Утвердили новый порядок выплат субсидий: что нужно знать жителям Днепра

Кабмин принял порядок выплат субсидий в 2024 году.

Сегодня 10:35
4
просмотров
В Днепре один из микрорайонов частично остался без воды: причина и когда ее вернут
В Днепре один из микрорайонов частично остался без воды: причина и когда ее вернут

Сделайте дома запасы питьевой и технической воды!

Сегодня 09:30
10
просмотров
В Павлограде на помойку выбросили ценный артефакт (ФОТО)
В Павлограде на помойку выбросили ценный артефакт (ФОТО)

Во вторник, 2 января, жительницы Павлограда, проходя мимо помойки, увидели, что кто-то выбрасывает картину.

Сегодня 09:06
8
просмотров
На Днепропетровщине сын избил до смерти собственного отца
На Днепропетровщине сын избил до смерти собственного отца

Задержанному уже сообщили о подозрении.

Сегодня 08:30
4
просмотров

АКЦИИ КОМПАНИЙ

  • KangooSport
    -10%
    KangooSport

    Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!

  • TAL-MEDICAL
    Акция
    TAL-MEDICAL

    Консультация врача и УЗИ обследование

  • TAL-Medical
    15%
    TAL-Medical

    Скидка на консультацию лучших специалистов!

  • Доступные врачи
    Акция!
    Доступные врачи

    Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!

Наверх