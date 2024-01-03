В среду в Днепре некоторые жители останутся без света до 17:00: адреса

Еще есть время зарядить телефон!

Сегодня, 3 января, некоторые жители Днепра останутся без света с 8:00 до 17:00.

Это связано с проведением плановых работ частной энергетической компанией ЦЭК.

Об этом сообщили в Днепровском городском совете.

Итак, будет прекращена подача электроэнергии по следующим адресам:

ул. Надежды Алексеенко: 100;

ул. Рабочая: 59, 65.

Напомним, если у вас возникли проблемы в коммунальной сфере, звоните на Единую горячую линию Днепровского городского совета:

(056) 732-12-12;

(095) 732-12-12;

(096) 732-12-12;

(073) 732-12-12.

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