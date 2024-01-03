В среду в Днепре некоторые жители останутся без света до 17:00: адреса

Сегодня, 3 января, некоторые жители Днепра останутся без света с 8:00 до 17:00.
Это связано с проведением плановых работ частной энергетической компанией ЦЭК.
Об этом сообщили в Днепровском городском совете.
Итак, будет прекращена подача электроэнергии по следующим адресам:
Напомним, если у вас возникли проблемы в коммунальной сфере, звоните на Единую горячую линию Днепровского городского совета:
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