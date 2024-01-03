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В среду в Днепре некоторые жители останутся без света до 17:00: адреса

Сегодня 07:00
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Еще есть время зарядить телефон!

Новости Днепра про В среду в Днепре некоторые жители останутся без света до 17:00: адреса

Сегодня, 3 января, некоторые жители Днепра останутся без света с 8:00 до 17:00.

Это связано с проведением плановых работ частной энергетической компанией ЦЭК.

Об этом сообщили в Днепровском городском совете.

Итак, будет прекращена подача электроэнергии по следующим адресам:

  • ул. Надежды Алексеенко: 100;
  • ул. Рабочая: 59, 65.

Напомним, если у вас возникли проблемы в коммунальной сфере, звоните на Единую горячую линию Днепровского городского совета:

  • (056) 732-12-12;
  • (095) 732-12-12;
  • (096) 732-12-12;
  • (073) 732-12-12.

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