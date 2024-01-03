У Дніпрі на Львівській маршрутка та трамвай не поділили дорогу (ФОТО)

Попередньо, ніхто не постраждав.

Сьогодні вранці, 3 січня, у Дніпрі на вулиці Львівській (раніше Леваневського) сталася аварія – там не поділили дорогу маршрутка та трамвай.

Про це повідомляє Telegram-канал “Дніпро оперативний”.

За попередньою інформацією, ніхто не постраждав.

Усі обставини ДТП будуть встановлювати правоохоронці.

Нагадаємо, раніше ми писали, що у Дніпрі нетверезий водій врізався в огорожу приватного будинку: фото з місця ДТП.

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