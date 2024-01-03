Ми у соцмережах

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter

У Дніпрі на Львівській маршрутка та трамвай не поділили дорогу (ФОТО)

Сьогодні 10:00
просмотров

Попередньо, ніхто не постраждав.

Новости Днепра про У Дніпрі на Львівській маршрутка та трамвай не поділили дорогу (ФОТО)

Сьогодні вранці, 3 січня, у Дніпрі на вулиці Львівській (раніше Леваневського) сталася аварія – там не поділили дорогу маршрутка та трамвай.

Про це повідомляє Telegram-канал “Дніпро оперативний”.

За попередньою інформацією, ніхто не постраждав.

Усі обставини ДТП будуть встановлювати правоохоронці.

Новости Днепра про У Дніпрі на Львівській маршрутка та трамвай не поділили дорогу (ФОТО)

Нагадаємо, раніше ми писали, що у Дніпрі нетверезий водій врізався в огорожу приватного будинку: фото з місця ДТП.

Читайте також:

Новости Днепра про У Дніпрі на Львівській маршрутка та трамвай не поділили дорогу (ФОТО)Українська

Автор:


# # # # #
Головні новини Дніпра в Telegram

Залишити відповідь

Новини на цю тему

У Дніпрі один із мікрорайонів частково залишився без води: причина та коли її повернуть
Новини Дніпра
Сьогодні 09:30
У Дніпрі один із мікрорайонів частково залишився без води: причина та коли її повернуть

Зробіть вдома запаси питної та технічної води!

У Павлограді на смітник викинули цінний артефакт (ФОТО)
Новини Дніпра
Сьогодні 09:06
У Павлограді на смітник викинули цінний артефакт (ФОТО)

У вівторок, 2 січня, мешканки Павлограда, проходячи повз смітник, побачили,…

У середу у Дніпрі деякі мешканці залишаться без світла до 17:00: адреси
Новини Дніпра
Сьогодні 07:00
У середу у Дніпрі деякі мешканці залишаться без світла до 17:00: адреси

Ще є час зарядити телефон!

Жителька Дніпра “зловила” серійного зломщика авто: подробиці
Новини Дніпра
Вчора 21:58
Жителька Дніпра “зловила” серійного зломщика авто: подробиці

Нахабного зломника авто, який за ніч розбив щонайменше п'ять автівок,…

Наверх