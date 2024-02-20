В Днепре на левом берегу снизили давление подачи воды: что произошло и адреса

Напомним, ранее мы писали , где сегодня в Днепре прекратят подачу электроэнергии.

Нормативное давление будет возобновлено в течение дня!

Об этом сообщили в КП «Днепрводоканал».

Сегодня, 20 февраля, в некоторых домах на левом берегу Днепра снизили давление подачи воды. Причина — проведение аварийно-восстановительных работ.

В Украину и в частности Днепр слетелись первые скворцы.

В Новомосковском районе мужчина напал на женщину с ножом.

И это при условии, если всю зарплату откладывать на сбережения.

Еще есть время зарядить телефон!