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В Днепре на левом берегу снизили давление подачи воды: что произошло и адреса

Сегодня 10:25
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Нормативное давление обещают возобновить в течение дня!

Новости Днепра про В Днепре на левом берегу снизили давление подачи воды: что произошло и адреса

Сегодня, 20 февраля, в некоторых домах на левом берегу Днепра снизили давление подачи воды. Причина — проведение аварийно-восстановительных работ.

Об этом сообщили в КП «Днепрводоканал».

Итак, временно снижено давление на верхних этажах домов:

  • просп. Слобожанский, 40-90;
  • ул. Богдана Хмельницкого, 2-33;
  • просп. Петра Калнышевского, 1-72;
  • ул. Бахмутская, 8-64;
  • ул. Старочумацкая, 1, 10, 11;
  • ул. Квитки Цысик, 1-36;
  • ул. Яскравая, 1-41;
  • ул. Дебальцевская, 21, 23, 28, 29;
  • ул. Осенняя, 7-13.

Нормативное давление будет возобновлено в течение дня!

Напомним, ранее мы писали, где сегодня в Днепре прекратят подачу электроэнергии.

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