В Днепре на левом берегу снизили давление подачи воды: что произошло и адреса

Сегодня, 20 февраля, в некоторых домах на левом берегу Днепра снизили давление подачи воды. Причина — проведение аварийно-восстановительных работ.
Об этом сообщили в КП «Днепрводоканал».
Итак, временно снижено давление на верхних этажах домов:
Нормативное давление будет возобновлено в течение дня!
Напомним, ранее мы писали, где сегодня в Днепре прекратят подачу электроэнергии.
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