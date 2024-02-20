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Додались нові адреси: де сьогодні у Дніпрі припинять подачу електроенергії

Сьогодні 07:00
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Ще є час зарядити телефон!

Новости Днепра про Додались нові адреси: де сьогодні у Дніпрі припинять подачу електроенергії

Сьогодні, 20 лютого, у Дніпрі будуть вимикати світло в деяких будинках.

Причина – проведення планових робіт приватною енергетичною компанією ЦЕК.

Про це повідомили у Дніпровській міській раді.

Отже, приблизно з 8:00 до 17:00 буде припинено подачу електроенергії за такими адресами:

  • вул. Інженерна: 7, 11 (додалась);
  • ж/м Тополя-1: 1;
  • пров. Джинчарадзе: 1, 4, 8;
  • Запорізьке шосе: 22, 25, 26-А, 30-Л, 32, 38, 40, 42, 48, 60.

Нагадаємо, якщо у вас виникли проблеми у комунальній сфері, телефонуйте на Єдину гарячу лінію Дніпровської міської ради:

  • (056) 732-12-12;
  • (095) 732-12-12;
  • (096) 732-12-12;
  • (073) 732-12-12.

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Новости Днепра про Додались нові адреси: де сьогодні у Дніпрі припинять подачу електроенергіїУкраїнська

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