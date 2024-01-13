Мы в соцсетях

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter

В Днепре на Леонтовича горел жилой дом

Сегодня 11:03
просмотров

Сегодня ночью в Днепре на улице Леонтовича горел жилой дом.

Новости Днепра про В Днепре на Леонтовича горел жилой дом

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС в Днепропетровской области.

Сообщение о пожаре поступило в службу спасения после полуночи.

На месте спасатели установили, что горит крыша одноэтажного жилого дома.

Огонь локализовали около 3 часов ночи. К счастью, погибших и травмированных нет.

К тушению возгорания были привлечены 14 спасателей.

Сегодня мы также сообщали о «прилетах» в Днепре.

Читайте также:

Новости Днепра про В Днепре на Леонтовича горел жилой домУкраїнська Новости Днепра про В Днепре на Леонтовича горел жилой домРусский

Автор:


# # #
Главные новости Днепра в Telegram

Добавить комментарий

Новости по теме

Ракетная атака на Днепр: подробности от ОВА
Новости Днепра
Сегодня 10:40
Ракетная атака на Днепр: подробности от ОВА

егодня с пяти утра в области и городе Днепр несколько…

В Днепре третий раз за утро прогремели взрывы
Новости Днепра
Сегодня 07:11
В Днепре третий раз за утро прогремели взрывы

Неспокойное утро для Днепра

Погода на 13 января: в Днепре ожидается снег
Новости Днепра
Сегодня 06:15
Погода на 13 января: в Днепре ожидается снег

Одевайтесь теплее, друзья!

Кислородная и Кипучая: назвали ТОП-27 причудливых топонимов в Днепре
Новости Днепра
Вчера 22:07
Кислородная и Кипучая: назвали ТОП-27 причудливых топонимов в Днепре

В Днепре есть несколько десятков улиц с абстрактными названиями.

Последние новости

Ракетная атака на Днепр: подробности от ОВА
Ракетная атака на Днепр: подробности от ОВА

егодня с пяти утра в области и городе Днепр несколько раз было громко.

Сегодня 10:40
8
просмотров
В Днепре третий раз за утро прогремели взрывы
В Днепре третий раз за утро прогремели взрывы

Неспокойное утро для Днепра

Сегодня 07:11
23
просмотров
Погода на 13 января: в Днепре ожидается снег
Погода на 13 января: в Днепре ожидается снег

Одевайтесь теплее, друзья!

Сегодня 06:15
4
просмотров
Кислородная и Кипучая: назвали ТОП-27 причудливых топонимов в Днепре
Кислородная и Кипучая: назвали ТОП-27 причудливых топонимов в Днепре

В Днепре есть несколько десятков улиц с абстрактными названиями.

Вчера 22:07
6
просмотров
В Днепре и области тысячам людей отключат свет с 15 по 19 января (все адреса)
В Днепре и области тысячам людей отключат свет с 15 по 19 января (все адреса)

Анонсировали очередное отключение света в Днепре, Павлограде, Желтых Водах, Вольногорске и Криворожском районе.

Вчера 21:30
8
просмотров
В Днепре на Соколе стая собак набросилась на мальчика и искусала его
В Днепре на Соколе стая собак набросилась на мальчика и искусала его

В Днепре стало больше нападений собак на людей.

Вчера 20:48
6
просмотров
Подростков, забивших своего товарища до смерти, задержала полиция Кривого Рога
Подростков, забивших своего товарища до смерти, задержала полиция Кривого Рога

В Зеленодольске на Днепропетровщине задержали подростков, до смерти избивших своего товарища.

Вчера 20:02
4
просмотров
В Днепре 7-летняя воздушная акробатка установила рекорд Украины, от которого в жилах стынет кровь
В Днепре 7-летняя воздушная акробатка установила рекорд Украины, от которого в жилах стынет кровь

7-летняя воздушная акробатка установила сложный рекорд.

Вчера 19:20
8
просмотров
По Днепровскому району россияне ударили ракетой: в ОВА сообщили детали
По Днепровскому району россияне ударили ракетой: в ОВА сообщили детали

Во время одной из тревог россияне ударили ракетами по Днепропетровщине.

Вчера 18:40
5
просмотров
В Днепре на кольце ж/м Победы произошло ДТП: собирается пробка
В Днепре на кольце ж/м Победы произошло ДТП: собирается пробка

В Днепре на ж/м Победа произошло ДТП.

Вчера 18:01
7
просмотров

АКЦИИ КОМПАНИЙ

  • KangooSport
    -10%
    KangooSport

    Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!

  • TAL-MEDICAL
    Акция
    TAL-MEDICAL

    Консультация врача и УЗИ обследование

  • TAL-Medical
    15%
    TAL-Medical

    Скидка на консультацию лучших специалистов!

  • Доступные врачи
    Акция!
    Доступные врачи

    Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!

Наверх