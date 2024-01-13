В Днепре на Леонтовича горел жилой дом

Сегодня ночью в Днепре на улице Леонтовича горел жилой дом.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС в Днепропетровской области.

Сообщение о пожаре поступило в службу спасения после полуночи.

На месте спасатели установили, что горит крыша одноэтажного жилого дома.

Огонь локализовали около 3 часов ночи. К счастью, погибших и травмированных нет.

К тушению возгорания были привлечены 14 спасателей.

Сегодня мы также сообщали о «прилетах» в Днепре.

Читайте также:

Українська Русский

Автор: