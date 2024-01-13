В Днепре на Леонтовича горел жилой дом

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС в Днепропетровской области.
Сообщение о пожаре поступило в службу спасения после полуночи.
На месте спасатели установили, что горит крыша одноэтажного жилого дома.
Огонь локализовали около 3 часов ночи. К счастью, погибших и травмированных нет.
К тушению возгорания были привлечены 14 спасателей.
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