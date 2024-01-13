У Дніпрі на Леонтовича горів житловий будинок

Про це повідомляє пресслужба ДСНС у Дніпропетровській області.
Повідомлення про пожежу надійшло до служби порятунку після опівночі.
На місці рятувальники встановили, що горить дах одноповерхового житлового будинку.
Вогонь локалізували близько 3 години ночі. На щастя, загиблих та травмованих немає.
До гасіння займання було залучено 14 рятувальників.
Сьогодні ми також повідомляли про “прильоти” у Дніпрі.
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