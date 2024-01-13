У Дніпрі на Леонтовича горів житловий будинок

Сьогодні вночі у Дніпрі на вулиці Леонтовича горів житловий будинок.

Про це повідомляє пресслужба ДСНС у Дніпропетровській області.

Повідомлення про пожежу надійшло до служби порятунку після опівночі.

На місці рятувальники встановили, що горить дах одноповерхового житлового будинку.

Вогонь локалізували близько 3 години ночі. На щастя, загиблих та травмованих немає.

До гасіння займання було залучено 14 рятувальників.

Сьогодні ми також повідомляли про “прильоти” у Дніпрі.

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