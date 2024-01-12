Киснева та Кипуча: назвали ТОП-27 чудернацьких топонімів у Дніпрі

У Дніпрі існує кілька десятків вулиць з абстрактними назвами.

Останнє велике перейменування провели у Дніпрі в грудні 2023 року. Зокрема, тоді у нас з’явився бульвар Кельнський замість Катеринославського. Поки що змінювати назви інших вулиць не планують. Принаймні про такі плани не повідомлялося.

Зазвичай, для найменувань вулиць обирають відомих історичних, військових та культурних діячів. До прикладу, є топоніми названі на честь бригад ТРО чи відомих льотчиків. Однак значна частина нових назв більш абстрактні та загальні, а деякі із них досить цікаві й непересічні.

Керівник Українського центру історико-культурних стратегій Сергій Волинець у своєму телеграм-каналі звернув увагу на деякі чудернацькі назви.

До прикладу, у Дніпрі тепер є вулиця Безкінечна, довжина якої усього 200 метрів. Зауважимо, що раніше вона називалася Волго-Донська, тож ця нова назва підходить значно більше. Також є такі вельми цікаві топоніми:

Ажурна

Водопроводна

Всенародна

Гнучка

Декоративна

Добровільна

Ентузіастів

Календарна

Капітальна

Кипуча

Киснева

Конструктивна

Масивна

Металоконструкцій

Напорна

Наставників

Новаторська

Орбітальна

Пальмова

Перспективна

Планетна

Порозуміння

пров. Староновий

Резервна

Роблена

Тимчасова

Нагадаємо, раніше ми розповідали про те, що у Дніпрі є вулиця-ліс.

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