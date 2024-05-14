Як виглядав і де знаходився перший музичний магазин Катеринослава: у його будівлі може побувати кожен (ФОТО)

Старовинні будівлі міста Дніпра таять у собі численні історії своїх власників та постояльців. Часто ці історії можна дізнатися не стільки по фасаду будівлі, а побувавши всередині будівлі.

Журналісти dnepr.infо дізналися історію незвичайного будинку на вулиці Короленка у Дніпрі.

Невеликий двоповерховий будинок на Короленка зараз займають різні заклади та приватні фірми. Увагу будівля привертає незвичайними вікнами та нечисленною ліпниною на фасаді. Він вважається одним із найменших прибуткових будинків міста. Він був збудований наприкінці 1890-х років. Будівля дуже компактна – висотою 2,5 поверхи. Зараз будинок потребує реставрації.

Усередині його ремонтували, але зовні він виглядає не дуже презентабельно: за все своє «життя» будинок втратив ліпнину на фасаді, у нього було змінено вхід, з роками кудись зник навіс над входом.

Практично єдине, що дійшло до наших днів з часів будівництва прибуткового будинку – це ажурні грати в арці будівлі та ліпнина в деяких кімнатах.

Остання на стінах і стелі, і виглядає досить незвичайно – кімнати прикрашають музичні інструменти.

Будинок належав братам Бакк – Йосипу та Лейзеру. Вони не тільки здавали кімнати в оренду, а й відкрили в будинку музичний магазин.

Тут можна було купити не лише грамофони та платівки, а й ноти, струнні інструменти, взяти напрокат рояль чи фісгармонь.

При магазині працювала майстерня, був налаштовувач музичних інструментів.

фото: група «Історія у фотографіях. Катеринослав-Дніпропетровськ», О. Волок, А. Костюк

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