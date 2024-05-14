Ми у соцмережах

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter
  • Сайт Дніпра
  • Новини
  • Як виглядав і де знаходився перший музичний магазин Катеринослава: у його будівлі може побувати кожен (ФОТО)

Як виглядав і де знаходився перший музичний магазин Катеринослава: у його будівлі може побувати кожен (ФОТО)

Сьогодні 12:39
просмотров

Старовинні будівлі міста Дніпра таять у собі численні історії своїх власників та постояльців. Часто ці історії можна дізнатися не стільки по фасаду будівлі, а побувавши всередині будівлі.

Новости Днепра про Як виглядав і де знаходився перший музичний магазин Катеринослава: у його будівлі може побувати кожен (ФОТО)

Журналісти dnepr.infо дізналися історію незвичайного будинку на вулиці Короленка у Дніпрі.

Новости Днепра про Як виглядав і де знаходився перший музичний магазин Катеринослава: у його будівлі може побувати кожен (ФОТО)

Невеликий двоповерховий будинок на Короленка зараз займають різні заклади та приватні фірми. Увагу будівля привертає незвичайними вікнами та нечисленною ліпниною на фасаді. Він вважається одним із найменших прибуткових будинків міста. Він був збудований наприкінці 1890-х років. Будівля дуже компактна – висотою 2,5 поверхи. Зараз будинок потребує реставрації.

Новости Днепра про Як виглядав і де знаходився перший музичний магазин Катеринослава: у його будівлі може побувати кожен (ФОТО)

Усередині його ремонтували, але зовні він виглядає не дуже презентабельно: за все своє «життя» будинок втратив ліпнину на фасаді, у нього було змінено вхід, з роками кудись зник навіс над входом.

Практично єдине, що дійшло до наших днів з часів будівництва прибуткового будинку – це ажурні грати в арці будівлі та ліпнина в деяких кімнатах.

Новости Днепра про Як виглядав і де знаходився перший музичний магазин Катеринослава: у його будівлі може побувати кожен (ФОТО)

Остання на стінах і стелі, і виглядає досить незвичайно – кімнати прикрашають музичні інструменти.

Новости Днепра про Як виглядав і де знаходився перший музичний магазин Катеринослава: у його будівлі може побувати кожен (ФОТО)

Будинок належав братам Бакк – Йосипу та Лейзеру. Вони не тільки здавали кімнати в оренду, а й відкрили в будинку музичний магазин.

Новости Днепра про Як виглядав і де знаходився перший музичний магазин Катеринослава: у його будівлі може побувати кожен (ФОТО)

Тут можна було купити не лише грамофони та платівки, а й ноти, струнні інструменти, взяти напрокат рояль чи фісгармонь.

Новости Днепра про Як виглядав і де знаходився перший музичний магазин Катеринослава: у його будівлі може побувати кожен (ФОТО)

При магазині працювала майстерня, був налаштовувач музичних інструментів.

Новости Днепра про Як виглядав і де знаходився перший музичний магазин Катеринослава: у його будівлі може побувати кожен (ФОТО)

фото: група «Історія у фотографіях. Катеринослав-Дніпропетровськ», О. Волок, А. Костюк

 

Читайте також:

Новости Днепра про Як виглядав і де знаходився перший музичний магазин Катеринослава: у його будівлі може побувати кожен (ФОТО)Українська Новости Днепра про Як виглядав і де знаходився перший музичний магазин Катеринослава: у його будівлі може побувати кожен (ФОТО)Русский

Автор:


# # # # # # # #
Головні новини Дніпра в Telegram

    Залишити відповідь

    Новини на цю тему

    Дніпропетровщина — в трійці лідерів антирейтингу по закриттю ФОПів
    Новини Дніпра
    Сьогодні 13:21
    Дніпропетровщина — в трійці лідерів антирейтингу по закриттю ФОПів

    Дніпропетровська область опинилася на третьому місці в антирейтингу по закриттю…

    Жителів Дніпра обурили футболки “ухилянт”, які почали продавати в одному із ТРЦ
    Новини Дніпра
    Сьогодні 12:51
    Жителів Дніпра обурили футболки “ухилянт”, які почали продавати в одному із ТРЦ

    У ТРЦ Дніпра почали продавати футболки для "ухилянтів".

    У центрі Дніпра зіткнулися Mazda та Toyota: рух ускладнено
    Новини Дніпра
    Сьогодні 12:29
    У центрі Дніпра зіткнулися Mazda та Toyota: рух ускладнено

    У Дніпрі на перетині вулиць Виконкомівська — Святослава Хороброго зіштовхнулися…

    У Дніпрі три тижні не курсуватимуть деякі трамваї через ремонт колій неподалік вокзалу
    Новини Дніпра
    Сьогодні 11:53
    У Дніпрі три тижні не курсуватимуть деякі трамваї через ремонт колій неподалік вокзалу

    У Дніпрі триває ремонт трамвайних колій поблизу Вокзальної площі.

    Наверх