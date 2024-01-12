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У Дніпрі на Соколі зграя собак напала та вкусила дитину

Сьогодні 20:48
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У Дніпрі побільшало нападів собак на людей.

Новости Днепра про У Дніпрі на Соколі зграя собак напала та вкусила дитину

12 січня зграя собак напала на дитину. Це сталося на Соколі-2, розповідають очевидці. За попередньою інформацією від місцевих жителів, у районі є двірники котрі підгодовують бродячих псів, але жодного разу ніхто їм не зробив ніяких щеплень. 

Одна із собак вкусила дитину за ногу. Деталей інциденту немає, тому не можна перевірити, що відбувалося до цього. На фото, яке опублікувала мама хлопчика, видно що укус досить глибокий. 

Новости Днепра про У Дніпрі на Соколі зграя собак напала та вкусила дитину

Зауважимо, що останнім часом у Дніпрі побільшало інцидентів з бродячими тваринами. Раніше на Калиновій пси покусали підлітка біля ринку. У дитини були глибокі рани від укусів та незначна кровотеча. До цього собаки гризонули за ногу дівчину, яка йшла повз музичної школи. Рана була настільки серйозною, що довелося викликати швидку та накладати шви.

Якщо на вас раптом напали собаки – зверніться до лікаря. Особливо, якщо укус глибокий. 

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Новости Днепра про У Дніпрі на Соколі зграя собак напала та вкусила дитинуУкраїнська

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