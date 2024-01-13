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Ракетна атака на Дніпро: подробиці від ОВА

Сьогодні 10:40
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Сьогодні з пʼятої ранку в області та місті Дніпро декілька разів було гучно.

Новости Днепра про Ракетна атака на Дніпро: подробиці від ОВА

Про це повідомив голова ОВА Сергій Лисак.

Суботній ранок видався нелегким. Маємо прильоти у Дніпрі. Яких збитків завдали удари, зараз уточнюємо, – заявив очільник ОВА.

Сили ППО “приземлили” дві ворожі ракети у Криворізькому районі. Агресор не обмежився цими атаками.

Вночі ворог двічі скерував артилерію на Нікопольщину. Випустив більш ніж півдесятка снарядів.

Країна-агресор скерувала обстріли також на Нікополь і Червоногригорівську громаду. 

За попередньою інформацією, люди залишилися неушкодженими. 

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Новости Днепра про Ракетна атака на Дніпро: подробиці від ОВАУкраїнська Новости Днепра про Ракетна атака на Дніпро: подробиці від ОВАРусский

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