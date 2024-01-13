Ракетна атака на Дніпро: подробиці від ОВА

Сьогодні з пʼятої ранку в області та місті Дніпро декілька разів було гучно.

Про це повідомив голова ОВА Сергій Лисак.

Суботній ранок видався нелегким. Маємо прильоти у Дніпрі. Яких збитків завдали удари, зараз уточнюємо, – заявив очільник ОВА.

Сили ППО “приземлили” дві ворожі ракети у Криворізькому районі. Агресор не обмежився цими атаками.

Вночі ворог двічі скерував артилерію на Нікопольщину. Випустив більш ніж півдесятка снарядів.

Країна-агресор скерувала обстріли також на Нікополь і Червоногригорівську громаду.

За попередньою інформацією, люди залишилися неушкодженими.

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