Ракетна атака на Дніпро: подробиці від ОВА

Про це повідомив голова ОВА Сергій Лисак.
Суботній ранок видався нелегким. Маємо прильоти у Дніпрі. Яких збитків завдали удари, зараз уточнюємо, – заявив очільник ОВА.
Сили ППО “приземлили” дві ворожі ракети у Криворізькому районі. Агресор не обмежився цими атаками.
Вночі ворог двічі скерував артилерію на Нікопольщину. Випустив більш ніж півдесятка снарядів.
Країна-агресор скерувала обстріли також на Нікополь і Червоногригорівську громаду.
За попередньою інформацією, люди залишилися неушкодженими.
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