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Підлітків, які забили свого товариша до смерті, затримала поліція Кривого Рогу

Сьогодні 20:02
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У Зеленодольську на Дніпропетровщині затримали підлітків, які до смерті побили свого товариша.

Новости Днепра про Підлітків, які забили свого товариша до смерті, затримала поліція Кривого Рогу

Конфлікт між знайомими переріс у бійку. В результаті якої 18-річний хлопець помер.

Злочин стався 10 січня в одній із квартир у м.Зеленодольськ Криворізького району. Між хлопцями виникла словесна сварка, в результаті якої підозрювані нанесли тілесні ушкодження руками і ногами знайомому. Потім заволоділи його мобільним телефоном та втекли з місця події.

Від отриманих травм потерпілий помер.

Правоохоронці затримали 16-ти та 17-ти річних нападніків в порядку ст.208 Кримінального процесуального кодексу України.

Слідчими за погодженням з Криворізькою центральною окружною прокуратурою злочинцям повідомлено про підозру за ч.4 ст.187 (розбій) та ч. 2 ст.121 (умисне тяжке тілесне ушкодження, що призвело до смерті) Кримінального кодексу України. Затриманим обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Новости Днепра про Підлітків, які забили свого товариша до смерті, затримала поліція Кривого Рогу

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