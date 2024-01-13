Ракетная атака на Днепр: подробности от ОВА

Об этом сообщил глава ОВА Сергей Лысак.
Субботнее утро оказалось нелегким. Есть прилеты в Днепре. Какой ущерб нанесли удары, сейчас уточняем, — заявил глава ОВА.
Силы ПВО «приземлили» две вражеские ракеты в Криворожском районе. Агрессор не ограничился этими атаками.
Ночью враг дважды направил артиллерию Никопольщину. Выпустил более полудесятка снарядов.
Страна-агрессор направила обстрелы также на Никополь и Красногригорьевскую громаду.
По предварительной информации, люди остались невредимыми.
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