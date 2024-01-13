У Дніпрі втретє за ранок прогриміли вибухи

Вибухи спочатку чули о 5 ранку, після оголошення тривоги, а втретє гучні звуки пролунали десь о 6:59.
Повітряні сили ЗСУ повідомляли про пуск Кинджала у бік Дніпра.
Станом на 7:10 у місті та по всій Україні лунає повітряна тривога.
За даними ПС, є загроза ударів крилатими ракетами випущеними з РФ.
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