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У Дніпрі втретє за ранок прогриміли вибухи

Сьогодні 07:11
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Неспокійний ранок суботи для Дніпра.
Новости Днепра про У Дніпрі втретє за ранок прогриміли вибухи

фото умовне

Вибухи спочатку чули о 5 ранку, після оголошення тривоги, а втретє гучні звуки пролунали десь о 6:59.

Повітряні сили ЗСУ повідомляли про пуск Кинджала у бік Дніпра. 

Станом на 7:10 у місті та по всій Україні лунає повітряна тривога. 

За даними ПС, є загроза ударів крилатими ракетами випущеними з РФ. 

Новости Днепра про У Дніпрі втретє за ранок прогриміли вибухи

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