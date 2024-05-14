У центрі Дніпра зіткнулися Mazda та Toyota: рух ускладнено

У Дніпрі на перетині вулиць Виконкомівська — Святослава Хороброго зіштовхнулися Mazda та Toyota.

За попередньою інформацією, водій авто Toyota виїжджав з вулиці Виконкомівська та намагався повернути. В цей час час з вулиці Святослава Хороброго їхала Mazda. Вони не розминулися і в результаті зіткнулися. Обидві автівки через удар пошкодилися.

Про це повідомляє “Ситуаційний центр Дніпра”.

Внаслідок ДТП ніхто не постраждав. На місці працюють працівники поліції.

Плануйте свій час, адже на цій ділянці дороги ускладнено рух.

Нагадаємо, раніше ми писали, що у Дніпрі три тижні не курсуватимуть деякі трамваї через ремонт колій неподалік вокзалу.

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