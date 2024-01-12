Кислородная и Кипучая: назвали ТОП-27 причудливых топонимов в Днепре

В Днепре есть несколько десятков улиц с абстрактными названиями.

Последнее крупное переименование было проведено в Днепре в декабре 2023 года. В частности, тогда у нас появился бульвар Кельнский вместо Екатеринославского. Пока менять названия других улиц не планируют. По крайней мере, о таких планах не сообщалось.

Обычно для наименований улиц выбирают известных исторических, военных и культурных деятелей. К примеру, топонимы названы в честь бригад ТРО или известных летчиков. Однако значительная часть новых названий более абстрактны и общие, а некоторые из них достаточно интересны и незаурядны.

Руководитель Украинского центра историко-культурных стратегий Сергей Волынец в своем телеграм-канале обратил внимание на некоторые причудливые названия.

К примеру, в Днепре сейчас есть улица Бесконечная, длина которой всего 200 метров. Заметим, что раньше она называлась Волго-Донская, так что это новое название подходит гораздо больше. Также есть такие интересные топонимы:

Ажурна

Водопроводна

Всенародна

Гнучка

Декоративна

Добровільна

Ентузіастів

Календарна

Капітальна

Кипуча

Киснева

Конструктивна

Масивна

Металоконструкцій

Напорна

Наставників

Новаторська

Орбітальна

Пальмова

Перспективна

Планетна

Порозуміння

пров. Староновий

Резервна

Роблена

Тимчасова

Напомним, ранее мы рассказывали о том, что в Днепре есть улица-лес.

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