Кислородная и Кипучая: назвали ТОП-27 причудливых топонимов в Днепре

Последнее крупное переименование было проведено в Днепре в декабре 2023 года. В частности, тогда у нас появился бульвар Кельнский вместо Екатеринославского. Пока менять названия других улиц не планируют. По крайней мере, о таких планах не сообщалось.
Обычно для наименований улиц выбирают известных исторических, военных и культурных деятелей. К примеру, топонимы названы в честь бригад ТРО или известных летчиков. Однако значительная часть новых названий более абстрактны и общие, а некоторые из них достаточно интересны и незаурядны.
Руководитель Украинского центра историко-культурных стратегий Сергей Волынец в своем телеграм-канале обратил внимание на некоторые причудливые названия.
К примеру, в Днепре сейчас есть улица Бесконечная, длина которой всего 200 метров. Заметим, что раньше она называлась Волго-Донская, так что это новое название подходит гораздо больше. Также есть такие интересные топонимы:
Напомним, ранее мы рассказывали о том, что в Днепре есть улица-лес.
Читайте также:
Автор:
Анонсировали очередное отключение света в Днепре, Павлограде, Желтых Водах, Вольногорске…
В Днепре стало больше нападений собак на людей.
7-летняя воздушная акробатка установила сложный рекорд.
Во время одной из тревог россияне ударили ракетами по Днепропетровщине.
Анонсировали очередное отключение света в Днепре, Павлограде, Желтых Водах, Вольногорске и Криворожском районе.
В Днепре стало больше нападений собак на людей.
В Зеленодольске на Днепропетровщине задержали подростков, до смерти избивших своего товарища.
7-летняя воздушная акробатка установила сложный рекорд.
Во время одной из тревог россияне ударили ракетами по Днепропетровщине.
В Днепре на ж/м Победа произошло ДТП.
Пожалуйста, будьте внимательны на дорогах!
В Днепре на месте старинных домов выросли новые торговые и бизнес-центры. Часть столетних зданий разрушилась от возраста, часть – была снесена ради возведения новых, более удобных и современных помещений.
В Днепре жители Победы приютили раненого голубя.
Эта "аффирмация" сейчас очень метко подчеркивает настроение многих днепрян.
Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!
Консультация врача и УЗИ обследование
Скидка на консультацию лучших специалистов!
Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!