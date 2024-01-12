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Кислородная и Кипучая: назвали ТОП-27 причудливых топонимов в Днепре

Сегодня 22:07
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В Днепре есть несколько десятков улиц с абстрактными названиями.

Новости Днепра про Кислородная и Кипучая: назвали ТОП-27 причудливых топонимов в Днепре

Последнее крупное переименование было проведено в Днепре в декабре 2023 года. В частности, тогда у нас появился бульвар Кельнский вместо Екатеринославского. Пока менять названия других улиц не планируют. По крайней мере, о таких планах не сообщалось.

Обычно для наименований улиц выбирают известных исторических, военных и культурных деятелей. К примеру, топонимы названы в честь бригад ТРО или известных летчиков. Однако значительная часть новых названий более абстрактны и общие, а некоторые из них достаточно интересны и незаурядны.

Руководитель Украинского центра историко-культурных стратегий Сергей Волынец в своем телеграм-канале обратил внимание на некоторые причудливые названия.

К примеру, в Днепре сейчас есть улица Бесконечная, длина которой всего 200 метров. Заметим, что раньше она называлась Волго-Донская, так что это новое название подходит гораздо больше. Также есть такие интересные топонимы:

  • Ажурна
  • Водопроводна
  • Всенародна
  • Гнучка
  • Декоративна
  • Добровільна
  • Ентузіастів
  • Календарна
  • Капітальна
  • Кипуча
  • Киснева
  • Конструктивна
  • Масивна
  • Металоконструкцій
  • Напорна
  • Наставників
  • Новаторська
  • Орбітальна
  • Пальмова
  • Перспективна
  • Планетна
  • Порозуміння
  • пров. Староновий
  • Резервна
  • Роблена
  • Тимчасова

Напомним, ранее мы рассказывали о том, что в Днепре есть улица-лес.

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Новости Днепра про Кислородная и Кипучая: назвали ТОП-27 причудливых топонимов в ДнепреУкраїнська Новости Днепра про Кислородная и Кипучая: назвали ТОП-27 причудливых топонимов в ДнепреРусский

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