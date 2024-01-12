В Днепре на Соколе стая собак набросилась на мальчика и искусала его

В Днепре стало больше нападений собак на людей.

12 января стая собак напала на ребенка. Это произошло на Соколе-2, рассказывают очевидцы. По предварительной информации от местных жителей, в районе есть дворники, которые подкармливают бродячих псов, но ни разу никто им не сделал прививок.

Одна из собак укусила ребенка за ногу. Детали инцидента нет, поэтому нельзя проверить, что происходило до этого. На фото, которое опубликовала мама мальчика, видно, что укус достаточно глубокий.

Заметим, что в последнее время в Днепре стало больше инцидентов с бродячими животными. Раньше на Калиновой псы покусали подростка возле рынка. У ребенка были глубокие раны от укусов и незначительное кровотечение. До этого собаки грызнули за ногу девушку, которая шла мимо музыкальной школы. Рана была настолько серьезной, что пришлось вызвать скорую и накладывать швы.

Если на вас вдруг напали собаки – обратитесь к врачу. Особенно если укус глубокий.

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