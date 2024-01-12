В Днепре и области тысячам людей отключат свет с 15 по 19 января (все адреса)

В течение недели с 15 по 19 января Центральная энергетическая компания снова собирается выключать свет, чтобы провести необходимые ремонтные работы. По 9 часов в день не будет электроэнергии у жителей Днепра, Павлограда, Желтых Вод, Вольногорска и Криворожского района.
Энергетики советуют подготовиться к отключениям заранее.
15 ЯНВАРЯ с 8 до 17:
ул. Шинная: 8, 17Д, 19;
просп. Богдана Хмельницкого: 48, 49А.
с. ОБУХОВКА:
ул. Набережная: 8;
ул. Очаровательная: 117Д.
16 ЯНВАРЯ с 8 до 17:
ул. Рабочая: 146, 148, 152;
ул. Алана Шепарда: 1, 7, 9, 10;
ул. Титовая: 13, 13Б, 18, 21, 26, 27, 29, 31К, 34Д, 36;
ул. Макарова: 27А.
17 ЯНВАРЯ с 08:00 до 17:00:
ул. Энергетическая: 1, 3, 5, 15;
ул. Матросская: 39, 41;
ул. Новокрымская: 47, 49, 51, 53;
пров. Архитектурный: 1-8;
просп. Богдана Хмельницкого: 40-48 (парные), 146К.
18 ЯНВАРЯ с 8 до 17:00:
ул. Дмитрия Кедрина: 57;
ул. Криворожская: 2, 4, 6, 8, 20;
ул. Макарова: 1-5, 7-9, 11-25 (нечетные);
ул. Холодноярская: 21, 22, 24, 26, 28;
пров. Станостроительный: 4;
ул. Титова: 2-4, 6;
просп. Богдана Хмельницкого: 24Н;
просп. Александра Поля: 98Б, 102Д, 111, 129Б, 133, 135Б, 137А, 139, 141, 143А, 145.
19 ЯНВАРЯ с 08:00 до 17:00:
ул. Василия Слипака: 36, 38, 40, 42;
ул. Кыргызская: 2, 4;
ул. Победы: 115.
16 ЯНВАРЯ с 08:00 до 17:00:
ГВАРДИЙСКОЕ: ул. Сетевой: 10.
17 ЯНВАРЯ с 08:00 до 17:00:
пгт. ГВАРДИЙСКОЕ: ул. Буркина: 2.
15 ЯНВАРЯ с 08:00 до 17:00:
ул. Авангардная: 57Д, 59, 63, 79-91 (нечетные), 92-99, 101-117 (нечетные);
ул. Богуна: 1Г, 68-92 (парные), 96, 105-113 (нечетные), 117, 119, 123-137 (нечетные);
ул. Волонтерская: 62;
ул. Героев Украины: 27-37 (нечетные), 38, 40;
ул. Героев Чернобыля: 18, 63-83 (нечетные);
ул. Франко: 7-13 (непарные);
ул. Шевченко: 12А, 14-19, 21;
площадь Елочная: 1А;
пров. Азовский: 2-24 (парные);
пров. Гастелло: 2-16 (парные), 17-31, 33-57 (нечетные);
пров. Энтузиастов: 2, 4, 6;
пров. Мариупольский: 2-14 (парные), 16Б, 18-24 (парные);
пер.Мирный 1-12, 13А, 14-36, 38-52 (парные);
пров. Молодежный: 1-5, 6А, 7-13, 15-34;
пров. Приветливый: 1-30, 32, 34, 36, 38;
пров. Старицкого: 17-58;
пров. Столбы: 1, 2, 4, 6, 7;
разъезд Тищенко.
С 09:00 до 12:00:
ул. 8 Марта: 2, 4, 6, 8;
ул. Заводская: 1/11, 13А;
ул. Каштанова: 1-9, 11;
ул. Олеся Гончара: 1-4, 6-11;
ул. Первомайская: 1-12, 14, 24А;
ул. Хмельницкого: 1, 2, 3А, 4-8, 13;
ул. Шахтерской Славы: 29;
пров. Капитальный: 1.
16 ЯНВАРЯ с 08:00 до 17:00:
бульвар Свободы: 54-64 (парные);
ул. 8 Марта: 35-47 (нечетные);
ул. Богуна: 73, 75;
ул. Героев Украины: 10, 12;
ул. Шахтерская Слава.
С 09:00 до 14:00:
ул. Михаила Грушевского: 4, 30-40 (парни);
ул. Ярослава Мудрого: 10;
ул. Партизанская.
19 ЯНВАРЯ с 08:00 до 17:00:
ул. Гоголя: 1-14, 16-23, 26-30, 32, 34;
бульвар Свободы: 54-60 (парные);
ул. Героев Украины: 10, 12.
15 ЯНВАРЯ с 08:00 до 16:00
ул. Гагарина, 5.
16 ЯНВАРЯ с 08:00 до 16:00:
ул. Садовая: 2-28(парни), 3, 3А, 3Б, 3В, 5, 7А, 7/1, 7/3, 7/4;
ул. им. Ю.М. Устенка: 39.
17 ЯНВАРЯ с 09:30 до 16:00:
ул. Новая: 1.
18 ЯНВАРЯ с 08:30 до 16:00:
ул. Энтузиастов: 3, 3А, 4, 6, 8, 8А, 10;
ул. Степная: 3, 5, 7;
ул. Молодежная: 2-12(парные);
ул. Вареная: 2-12(парные), 16-26(парные), 3-11(нечетные).
19 ЯНВАРЯ с 08:30 до 16:00:
ул. Центральная: 45Б, 49Б, 49В.
15 ЯНВАРЯ с 08:00 до 17:00 по адресу:
с. ГУБИНИХА:
ул. Берегового: 16Г;
ул. Лисна: 1, 2, 19;
ул. Лесная: 12;
ул. Новая: 3Г, 4, 6, 10, 14.
С 09:00 до 16:30
с. НАДЕЖДОВКА: ул. Центральная: 122, 122В.
16 ЯНВАРЯ с 08:00 до 17:00:
с. БОЛЬШАЯ КОСТРОМКА: ул. Фартушный: 19А, 21.
С 09:00 до 16:30. НАДЕЖДОВКА:
ул. Ветеранов: 1, 3, 6, 7, 9, 16;
ул. Отважная: 40А, 42;
ул. Лесная: 1, 214, 224, 226, 228, 231, 232, 234-238, 240, 242, 244, 245, 249, 250, 254, 256-258, 260;
ул. Озерная: 91;
ул. Солнечная: 184, 185, 202, 203, 204А, 205, 261.
18 ЯНВАРЯ с 08:30 до 16:00:
АПОСТОЛОВО: ул. Барвинкова.
С 09:00 до 16:30
с. НАДЕЖДОВКА:
ул. Ветеранов: 1, 3, 6, 7, 9, 16;
ул. Отважная: 1А, 40А, 42;
ул. Горняцкая: 99, 101;
ул. Лесная: 234;
ул. Лесная: 1, 214, 224, 226, 228, 231, 232, 234-238, 240, 242, 244, 245, 249, 250, 254, 256-258, 260;
ул. Озерная: 91;
ул. Солнечная: 184, 185, 202, 203, 204А, 205, 261;
ул. Центральная: 121, 122В, 123-125, 129-132, 143-146, 151, 153, 157-160.
19 ЯНВАРЯ с 08:00 до 17:00:
ул. Горняков: 46.
С 09:00 до 16:00
с. Лозовка: ул. Богуна: 1б.
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