В Днепре и области тысячам людей отключат свет с 15 по 19 января (все адреса)

Анонсировали очередное отключение света в Днепре, Павлограде, Желтых Водах, Вольногорске и Криворожском районе.

В течение недели с 15 по 19 января Центральная энергетическая компания снова собирается выключать свет, чтобы провести необходимые ремонтные работы. По 9 часов в день не будет электроэнергии у жителей Днепра, Павлограда, Желтых Вод, Вольногорска и Криворожского района.

Энергетики советуют подготовиться к отключениям заранее.

Днепр

15 ЯНВАРЯ с 8 до 17:

ул. Шинная: 8, 17Д, 19;

просп. Богдана Хмельницкого: 48, 49А.

с. ОБУХОВКА:

ул. Набережная: 8;

ул. Очаровательная: 117Д.

16 ЯНВАРЯ с 8 до 17:

ул. Рабочая: 146, 148, 152;

ул. Алана Шепарда: 1, 7, 9, 10;

ул. Титовая: 13, 13Б, 18, 21, 26, 27, 29, 31К, 34Д, 36;

ул. Макарова: 27А.

17 ЯНВАРЯ с 08:00 до 17:00:

ул. Энергетическая: 1, 3, 5, 15;

ул. Матросская: 39, 41;

ул. Новокрымская: 47, 49, 51, 53;

пров. Архитектурный: 1-8;

просп. Богдана Хмельницкого: 40-48 (парные), 146К.

18 ЯНВАРЯ с 8 до 17:00:

ул. Дмитрия Кедрина: 57;

ул. Криворожская: 2, 4, 6, 8, 20;

ул. Макарова: 1-5, 7-9, 11-25 (нечетные);

ул. Холодноярская: 21, 22, 24, 26, 28;

пров. Станостроительный: 4;

ул. Титова: 2-4, 6;

просп. Богдана Хмельницкого: 24Н;

просп. Александра Поля: 98Б, 102Д, 111, 129Б, 133, 135Б, 137А, 139, 141, 143А, 145.

19 ЯНВАРЯ с 08:00 до 17:00:

ул. Василия Слипака: 36, 38, 40, 42;

ул. Кыргызская: 2, 4;

ул. Победы: 115.

Павлоград

16 ЯНВАРЯ с 08:00 до 17:00:

ГВАРДИЙСКОЕ: ул. Сетевой: 10.

17 ЯНВАРЯ с 08:00 до 17:00:

пгт. ГВАРДИЙСКОЕ: ул. Буркина: 2.

Желтые Воды

15 ЯНВАРЯ с 08:00 до 17:00:

ул. Авангардная: 57Д, 59, 63, 79-91 (нечетные), 92-99, 101-117 (нечетные);

ул. Богуна: 1Г, 68-92 (парные), 96, 105-113 (нечетные), 117, 119, 123-137 (нечетные);

ул. Волонтерская: 62;

ул. Героев Украины: 27-37 (нечетные), 38, 40;

ул. Героев Чернобыля: 18, 63-83 (нечетные);

ул. Франко: 7-13 (непарные);

ул. Шевченко: 12А, 14-19, 21;

площадь Елочная: 1А;

пров. Азовский: 2-24 (парные);

пров. Гастелло: 2-16 (парные), 17-31, 33-57 (нечетные);

пров. Энтузиастов: 2, 4, 6;

пров. Мариупольский: 2-14 (парные), 16Б, 18-24 (парные);

пер.Мирный 1-12, 13А, 14-36, 38-52 (парные);

пров. Молодежный: 1-5, 6А, 7-13, 15-34;

пров. Приветливый: 1-30, 32, 34, 36, 38;

пров. Старицкого: 17-58;

пров. Столбы: 1, 2, 4, 6, 7;

разъезд Тищенко.

С 09:00 до 12:00:

ул. 8 Марта: 2, 4, 6, 8;

ул. Заводская: 1/11, 13А;

ул. Каштанова: 1-9, 11;

ул. Олеся Гончара: 1-4, 6-11;

ул. Первомайская: 1-12, 14, 24А;

ул. Хмельницкого: 1, 2, 3А, 4-8, 13;

ул. Шахтерской Славы: 29;

пров. Капитальный: 1.

16 ЯНВАРЯ с 08:00 до 17:00:

бульвар Свободы: 54-64 (парные);

ул. 8 Марта: 35-47 (нечетные);

ул. Богуна: 73, 75;

ул. Героев Украины: 10, 12;

ул. Шахтерская Слава.

С 09:00 до 14:00:

ул. Михаила Грушевского: 4, 30-40 (парни);

ул. Ярослава Мудрого: 10;

ул. Партизанская.

19 ЯНВАРЯ с 08:00 до 17:00:

ул. Гоголя: 1-14, 16-23, 26-30, 32, 34;

бульвар Свободы: 54-60 (парные);

ул. Героев Украины: 10, 12.

Вольногорск

15 ЯНВАРЯ с 08:00 до 16:00

ул. Гагарина, 5.

16 ЯНВАРЯ с 08:00 до 16:00:

ул. Садовая: 2-28(парни), 3, 3А, 3Б, 3В, 5, 7А, 7/1, 7/3, 7/4;

ул. им. Ю.М. Устенка: 39.

17 ЯНВАРЯ с 09:30 до 16:00:

ул. Новая: 1.

18 ЯНВАРЯ с 08:30 до 16:00:

ул. Энтузиастов: 3, 3А, 4, 6, 8, 8А, 10;

ул. Степная: 3, 5, 7;

ул. Молодежная: 2-12(парные);

ул. Вареная: 2-12(парные), 16-26(парные), 3-11(нечетные).

19 ЯНВАРЯ с 08:30 до 16:00:

ул. Центральная: 45Б, 49Б, 49В.

Криворожский район

15 ЯНВАРЯ с 08:00 до 17:00 по адресу:

с. ГУБИНИХА:

ул. Берегового: 16Г;

ул. Лисна: 1, 2, 19;

ул. Лесная: 12;

ул. Новая: 3Г, 4, 6, 10, 14.

С 09:00 до 16:30

с. НАДЕЖДОВКА: ул. Центральная: 122, 122В.

16 ЯНВАРЯ с 08:00 до 17:00:

с. БОЛЬШАЯ КОСТРОМКА: ул. Фартушный: 19А, 21.

С 09:00 до 16:30. НАДЕЖДОВКА:

ул. Ветеранов: 1, 3, 6, 7, 9, 16;

ул. Отважная: 40А, 42;

ул. Лесная: 1, 214, 224, 226, 228, 231, 232, 234-238, 240, 242, 244, 245, 249, 250, 254, 256-258, 260;

ул. Озерная: 91;

ул. Солнечная: 184, 185, 202, 203, 204А, 205, 261.

18 ЯНВАРЯ с 08:30 до 16:00:

АПОСТОЛОВО: ул. Барвинкова.

С 09:00 до 16:30

с. НАДЕЖДОВКА:

ул. Ветеранов: 1, 3, 6, 7, 9, 16;

ул. Отважная: 1А, 40А, 42;

ул. Горняцкая: 99, 101;

ул. Лесная: 234;

ул. Лесная: 1, 214, 224, 226, 228, 231, 232, 234-238, 240, 242, 244, 245, 249, 250, 254, 256-258, 260;

ул. Озерная: 91;

ул. Солнечная: 184, 185, 202, 203, 204А, 205, 261;

ул. Центральная: 121, 122В, 123-125, 129-132, 143-146, 151, 153, 157-160.

19 ЯНВАРЯ с 08:00 до 17:00:

ул. Горняков: 46.

С 09:00 до 16:00

с. Лозовка: ул. Богуна: 1б.

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