У Дніпрі та області тисячам людей відключать світло з 15 по 19 січня (усі адреси)

Упродовж тижня з 15 по 19 січня Центральна енергетична компанія знову збирається вимикати світло, аби провести необхідні ремонтні роботи. По 9 годин на день не буде електроенергії у мешканців Дніпра, Павлограду, Жовтих Вод, Вільногірська та Криворізького району.
Енергетики радять підготуватися до відключень заздалегідь.
15 СІЧНЯ з 8 до 17:
вул. Шинна: 8, 17Д, 19;
просп. Богдана Хмельницького: 48, 49А.
с. ОБУХІВКА:
вул. Набережна: 8;
вул. Чарівна: 117Д.
16 СІЧНЯ з 8 до 17:
вул. Робоча: 146, 148, 152;
вул. Алана Шепарда: 1, 7, 9, 10;
вул. Титова: 13, 13Б, 18, 21, 26, 27, 29, 31К, 34Д, 36;
вул. Макарова: 27А.
17 СІЧНЯ з 08:00 до 17:00:
вул. Енергетична: 1, 3, 5, 15;
вул. Матроська: 39, 41;
вул. Новокримська: 47, 49, 51, 53;
пров. Архітектурний: 1-8;
просп. Богдана Хмельницького: 40-48 (парні), 146К.
18 СІЧНЯ з 8 до 17:00:
вул. Дмитра Кедріна: 57;
вул. Криворізька: 2, 4, 6, 8, 20;
вул. Макарова: 1-5, 7-9, 11-25 (непарні);
вул. Холодноярська: 21, 22, 24, 26, 28;
пров. Верстатобудівельний: 4;
вул. Титова: 2-4, 6;
просп. Богдана Хмельницького: 24Н;
просп. Олександра Поля: 98Б, 102Д, 111, 129Б, 133, 135Б, 137А, 139, 141, 143А, 145.
19 СІЧНЯ з 08:00 до 17:00:
вул. Василя Сліпака: 36, 38, 40, 42;
вул. Киргизька: 2, 4;
вул. Перемоги: 115.
16 СІЧНЯ з 08:00 до 17:00:
ГВАРДІЙСЬКЕ: вул. Сітьова: 10.
17 СІЧНЯ з 08:00 до 17:00:
смт. ГВАРДІЙСЬКЕ: вул. Буркіна: 2.
15 СІЧНЯ з 08:00 до 17:00:
вул. Авангардна: 57Д, 59, 63, 79-91 (непарні), 92-99, 101-117 (непарні);
вул. Богуна: 1Г, 68-92 (парні), 96, 105-113 (непарні), 117, 119, 123-137 (непарні);
вул. Волонтерська: 62;
вул. Героїв України: 27-37 (непарні), 38, 40;
вул. Героїв Чорнобиля: 18, 63-83 (непарні);
вул. Франка: 7-13 (непарні);
вул. Шевченка: 12А, 14-19, 21;
площа Ялинкова: 1А;
пров. Азовський: 2-24 (парні);
пров. Гастелло: 2-16 (парні), 17-31, 33-57 (непарні);
пров. Ентузіастів: 2, 4, 6;
пров. Маріупольський: 2-14 (парні), 16Б, 18-24 (парні);
пров.Мирний 1-12, 13А, 14-36, 38-52 (парні);
пров. Молодіжний: 1-5, 6А, 7-13, 15-34;
пров. Привітний: 1-30, 32, 34, 36, 38;
пров. Старицького: 17-58;
пров. Стовби: 1, 2, 4, 6, 7;
роз`їзд Тищенко.
З 09:00 до 12:00:
вул. 8 Березня: 2, 4, 6, 8;
вул. Заводська: 1/11, 13А;
вул. Каштанова: 1-9, 11;
вул. Олеся Гончара: 1-4, 6-11;
вул. Першотравнева: 1-12, 14, 24А;
вул. Хмельницького: 1, 2, 3А, 4-8, 13;
вул. Шахтарської Слави: 29;
пров. Капітальний: 1.
16 СІЧНЯ з 08:00 до 17:00:
бульвар Свободи: 54-64 (парні);
вул. 8 Березня: 35-47 (непарні);
вул. Богуна: 73, 75;
вул. Героїв України: 10, 12;
вул. Шахтарської Слави.
З 09:00 до 14:00:
вул. Михайла Грушевського: 4, 30-40 (парні);
вул. Ярослава Мудрого: 10;
вул. Партизанська.
19 СІЧНЯ з 08:00 до 17:00:
вул. Гоголя: 1-14, 16-23, 26-30, 32, 34;
бульвар Свободи: 54-60 (парні);
вул. Героїв України: 10, 12.
15 СІЧНЯ з 08:00 до 16:00
вул. Гагаріна, 5.
16 СІЧНЯ з 08:00 до 16:00:
вул. Садова: 2-28(парні), 3, 3А, 3Б, 3В, 5, 7А, 7/1, 7/3, 7/4;
вул. ім. Ю.М. Устенка: 39.
17 СІЧНЯ з 09:30 до 16:00:
вул. Нова: 1.
18 СІЧНЯ з 08:30 до 16:00:
вул. Ентузиастів: 3, 3А, 4, 6, 8, 8А, 10;
вул. Степова: 3, 5, 7;
вул. Молодіжна: 2-12(парні);
вул. Варена: 2-12(парні), 16-26(парні), 3-11(непарні).
19 СІЧНЯ з 08:30 до 16:00:
вул. Центральна: 45Б, 49Б, 49В.
Криворізький район
15 СІЧНЯ з 08:00 до 17:00 за адресами:
с. ГУБИНИХА:
вул. Берегового: 16Г;
вул. Лісна: 1, 2, 19;
вул. Лісова: 12;
вул. Нова: 3Г, 4, 6, 10, 14.
З 09:00 до 16:30:
с. НАДЕЖДІВКА: вул. Центральна: 122, 122В.
16 СІЧНЯ з 08:00 до 17:00:
с. ВЕЛИКА КОСТРОМКА: вул. Фартушного: 19А, 21.
З 09:00 до 16:30 с. НАДЕЖДІВКА:
вул. Ветеранів: 1, 3, 6, 7, 9, 16;
вул. Відважна: 40А, 42;
вул. Лісна: 234;
вул. Лісова: 1, 214, 224, 226, 228, 231, 232, 234-238, 240, 242, 244, 245, 249, 250, 254, 256-258, 260;
вул. Озерна: 91;
вул. Сонячна: 184, 185, 202, 203, 204А, 205, 261.
18 СІЧНЯ з 08:30 до 16:00:
м. АПОСТОЛОВЕ: вул. Барвінкова.
З 09:00 до 16:30:
с. НАДЕЖДІВКА:
вул. Ветеранів: 1, 3, 6, 7, 9, 16;
вул. Відважна: 1А, 40А, 42;
вул. Гірницька: 99, 101;
вул. Лісна: 234;
вул. Лісова: 1, 214, 224, 226, 228, 231, 232, 234-238, 240, 242, 244, 245, 249, 250, 254, 256-258, 260;
вул. Озерна: 91;
вул. Сонячна: 184, 185, 202, 203, 204А, 205, 261;
вул. Центральна: 121, 122В, 123-125, 129-132, 143-146, 151, 153, 157-160.
19 СІЧНЯ з 08:00 до 17:00:
вул. Гірників: 46.
З 09:00 до 16:00:
с. ЛОЗУВАТКА: вул. Богуна: 1Б.
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