У Дніпрі та області тисячам людей відключать світло з 15 по 19 січня (усі адреси)

Анонсували чергове відключення світла у Дніпрі, Павлограді, Жовтих Водах, Вільногірську та Криворізькому районі.

Упродовж тижня з 15 по 19 січня Центральна енергетична компанія знову збирається вимикати світло, аби провести необхідні ремонтні роботи. По 9 годин на день не буде електроенергії у мешканців Дніпра, Павлограду, Жовтих Вод, Вільногірська та Криворізького району.

Енергетики радять підготуватися до відключень заздалегідь.

Дніпро

15 СІЧНЯ з 8 до 17:

вул. Шинна: 8, 17Д, 19;

просп. Богдана Хмельницького: 48, 49А.

с. ОБУХІВКА:

вул. Набережна: 8;

вул. Чарівна: 117Д.

16 СІЧНЯ з 8 до 17:

вул. Робоча: 146, 148, 152;

вул. Алана Шепарда: 1, 7, 9, 10;

вул. Титова: 13, 13Б, 18, 21, 26, 27, 29, 31К, 34Д, 36;

вул. Макарова: 27А.

17 СІЧНЯ з 08:00 до 17:00:

вул. Енергетична: 1, 3, 5, 15;

вул. Матроська: 39, 41;

вул. Новокримська: 47, 49, 51, 53;

пров. Архітектурний: 1-8;

просп. Богдана Хмельницького: 40-48 (парні), 146К.

18 СІЧНЯ з 8 до 17:00:

вул. Дмитра Кедріна: 57;

вул. Криворізька: 2, 4, 6, 8, 20;

вул. Макарова: 1-5, 7-9, 11-25 (непарні);

вул. Холодноярська: 21, 22, 24, 26, 28;

пров. Верстатобудівельний: 4;

вул. Титова: 2-4, 6;

просп. Богдана Хмельницького: 24Н;

просп. Олександра Поля: 98Б, 102Д, 111, 129Б, 133, 135Б, 137А, 139, 141, 143А, 145.

19 СІЧНЯ з 08:00 до 17:00:

вул. Василя Сліпака: 36, 38, 40, 42;

вул. Киргизька: 2, 4;

вул. Перемоги: 115.

Павлоград

16 СІЧНЯ з 08:00 до 17:00:

ГВАРДІЙСЬКЕ: вул. Сітьова: 10.

17 СІЧНЯ з 08:00 до 17:00:

смт. ГВАРДІЙСЬКЕ: вул. Буркіна: 2.

Жовті Води

15 СІЧНЯ з 08:00 до 17:00:

вул. Авангардна: 57Д, 59, 63, 79-91 (непарні), 92-99, 101-117 (непарні);

вул. Богуна: 1Г, 68-92 (парні), 96, 105-113 (непарні), 117, 119, 123-137 (непарні);

вул. Волонтерська: 62;

вул. Героїв України: 27-37 (непарні), 38, 40;

вул. Героїв Чорнобиля: 18, 63-83 (непарні);

вул. Франка: 7-13 (непарні);

вул. Шевченка: 12А, 14-19, 21;

площа Ялинкова: 1А;

пров. Азовський: 2-24 (парні);

пров. Гастелло: 2-16 (парні), 17-31, 33-57 (непарні);

пров. Ентузіастів: 2, 4, 6;

пров. Маріупольський: 2-14 (парні), 16Б, 18-24 (парні);

пров.Мирний 1-12, 13А, 14-36, 38-52 (парні);

пров. Молодіжний: 1-5, 6А, 7-13, 15-34;

пров. Привітний: 1-30, 32, 34, 36, 38;

пров. Старицького: 17-58;

пров. Стовби: 1, 2, 4, 6, 7;

роз`їзд Тищенко.

З 09:00 до 12:00:

вул. 8 Березня: 2, 4, 6, 8;

вул. Заводська: 1/11, 13А;

вул. Каштанова: 1-9, 11;

вул. Олеся Гончара: 1-4, 6-11;

вул. Першотравнева: 1-12, 14, 24А;

вул. Хмельницького: 1, 2, 3А, 4-8, 13;

вул. Шахтарської Слави: 29;

пров. Капітальний: 1.

16 СІЧНЯ з 08:00 до 17:00:

бульвар Свободи: 54-64 (парні);

вул. 8 Березня: 35-47 (непарні);

вул. Богуна: 73, 75;

вул. Героїв України: 10, 12;

вул. Шахтарської Слави.

З 09:00 до 14:00:

вул. Михайла Грушевського: 4, 30-40 (парні);

вул. Ярослава Мудрого: 10;

вул. Партизанська.

19 СІЧНЯ з 08:00 до 17:00:

вул. Гоголя: 1-14, 16-23, 26-30, 32, 34;

бульвар Свободи: 54-60 (парні);

вул. Героїв України: 10, 12.

Вільногірськ

15 СІЧНЯ з 08:00 до 16:00

вул. Гагаріна, 5.

16 СІЧНЯ з 08:00 до 16:00:

вул. Садова: 2-28(парні), 3, 3А, 3Б, 3В, 5, 7А, 7/1, 7/3, 7/4;

вул. ім. Ю.М. Устенка: 39.

17 СІЧНЯ з 09:30 до 16:00:

вул. Нова: 1.

18 СІЧНЯ з 08:30 до 16:00:

вул. Ентузиастів: 3, 3А, 4, 6, 8, 8А, 10;

вул. Степова: 3, 5, 7;

вул. Молодіжна: 2-12(парні);

вул. Варена: 2-12(парні), 16-26(парні), 3-11(непарні).

19 СІЧНЯ з 08:30 до 16:00:

вул. Центральна: 45Б, 49Б, 49В.

Криворізький район

15 СІЧНЯ з 08:00 до 17:00 за адресами:

с. ГУБИНИХА:

вул. Берегового: 16Г;

вул. Лісна: 1, 2, 19;

вул. Лісова: 12;

вул. Нова: 3Г, 4, 6, 10, 14.

З 09:00 до 16:30:

с. НАДЕЖДІВКА: вул. Центральна: 122, 122В.

16 СІЧНЯ з 08:00 до 17:00:

с. ВЕЛИКА КОСТРОМКА: вул. Фартушного: 19А, 21.

З 09:00 до 16:30 с. НАДЕЖДІВКА:

вул. Ветеранів: 1, 3, 6, 7, 9, 16;

вул. Відважна: 40А, 42;

вул. Лісна: 234;

вул. Лісова: 1, 214, 224, 226, 228, 231, 232, 234-238, 240, 242, 244, 245, 249, 250, 254, 256-258, 260;

вул. Озерна: 91;

вул. Сонячна: 184, 185, 202, 203, 204А, 205, 261.

18 СІЧНЯ з 08:30 до 16:00:

м. АПОСТОЛОВЕ: вул. Барвінкова.

З 09:00 до 16:30:

с. НАДЕЖДІВКА:

вул. Ветеранів: 1, 3, 6, 7, 9, 16;

вул. Відважна: 1А, 40А, 42;

вул. Гірницька: 99, 101;

вул. Лісна: 234;

вул. Лісова: 1, 214, 224, 226, 228, 231, 232, 234-238, 240, 242, 244, 245, 249, 250, 254, 256-258, 260;

вул. Озерна: 91;

вул. Сонячна: 184, 185, 202, 203, 204А, 205, 261;

вул. Центральна: 121, 122В, 123-125, 129-132, 143-146, 151, 153, 157-160.

19 СІЧНЯ з 08:00 до 17:00:

вул. Гірників: 46.

З 09:00 до 16:00:

с. ЛОЗУВАТКА: вул. Богуна: 1Б.

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