В Днепре на лед в плюсовую температуру массово вышли рыбаки (ФОТО)

На чуть замерзшую реку на Победе вышли рыбаки.

Более десятка рыбаков заметили на косе Победы-6, об этом сообщает Dnepr.info.

Они вышли рыбачить на середину реки, хотя сегодня на улице плюсовая температура и лед достаточно тонкий.

Напомним, ранее здесь вечером заметили подростков, ходивших по тонкому льду с фонариками.

Еще раз подчеркнем, что сейчас на лед выходить крайне опасно, ведь уже несколько дней температура воздуха не опускается ниже 5 градусов, поэтому лед тонкий и может треснуть под ногами в любой момент.

Отметим, что на водоемах области с начала года уже три человека провалились под лед. Спасатели призывают не выходить на лед даже в сильные морозы. Особенно в темное время суток и при плохой видимости.

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