В Днепре на Береговой нашли тело мужчины: комментарий полиции

В понедельник, 30 января, в Днепре на улице Береговой рядом с домом №118 обнаружили тело мужчины.

Возле него лежал велосипед. Умершему примерно 70-75 лет.

Горожане сразу вызвали на место происшествия правоохранителей.

Как сообщили журналисту Dnepr.info в полиции, личность мужчины еще не установили.

На теле не было явных телесных повреждений. Его направили на проведение судебно-медицинской экспертизы для установления причины смерти.

Продолжаются следственные действия.

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