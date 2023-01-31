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В Днепре на Береговой нашли тело мужчины: комментарий полиции

Сегодня 11:32
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В понедельник, 30 января, в Днепре на улице Береговой рядом с домом №118 обнаружили тело мужчины.

Новости Днепра про В Днепре на Береговой нашли тело мужчины: комментарий полиции

Возле него лежал велосипед. Умершему примерно 70-75 лет.

Горожане сразу вызвали на место происшествия правоохранителей.

Как сообщили журналисту Dnepr.info в полиции, личность мужчины еще не установили.

На теле не было явных телесных повреждений. Его направили на проведение судебно-медицинской экспертизы для установления причины смерти.

Продолжаются следственные действия.

Новости Днепра про В Днепре на Береговой нашли тело мужчины: комментарий полиции

Фото «Информатора».

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