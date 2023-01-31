У Дніпрі на кригу в плюсову температуру масово вийшли рибалки (ФОТО)

На ледь замерзлу річку на Перемозі вийшли рибалки.

Більше десятка рибалок помітили на косі Перемоги-6, про це повідомляє Dnepr.info.

Вони вийшли рибалити на середину річки, хоча сьогодні на вулиці плюсова температура та крига досить тонка.

Нагадаємо, раніше тут ввечері помітили підлітків, які ходили по тонкій кризі з ліхтариками.

Ще раз наголосимо, що зараз на лід виходити вкрай небезпечно, же вже декілька днів температура повітря не опускається нижче 5 градусів, тому крига тонка та може тріснути під ногами в будь-який момент.

Зазначимо, що на водоймах області з початку року вже троє людей провалилися під кригу. Рятувальники закликають не виходити на лід навіть в сильні морози. Особливо в темний час доби та за поганої видимості.

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